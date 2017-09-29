Bilim İnsanları: Bu Özelliklere Sahip Erkekler Yatakta Daha İyi

Son dönemde ABD’de cinsellik üzerine yapılan ilginç araştırmalarda bir artış var. Bunun son örneği de Albany Üniversitesi’nden geldi. Albany Üniversitesi’nde görevli bilim insanları heteroseksüel erkekleri inceleyip onlara yönelik bir anket düzenledi. Araştırmada kadınları yatakta mutlu etmeyi başarabilen erkeklerin ortak özellikleri ve vücut ölçüleri ortaya çıktı.Araştırmayı yürüten uzmanlardan biri, “Orgazm yoğunluğu kadının partnerinden etkilenmesiyle doğru orantılı. Buna ek olarak tatminin yoğunluğu düzenli seks ve sık sık orgazm olmayla da doğrudan ilgili” ifadesini kullandı.Kadınların komik ve espritüel erkeklerle daha yoğun orgazm yaşadığını söyleyen uzmanlar, “Kadınlar geniş omuzlu erkeklerle sevişirken daha çok tatmin yaşıyor” yorumunu da yaptı. Uzmanlar, manken gibi bir vücuda sahip olan ve espritüel olmayan erkeklerin merak etmemesi gerektiğini, bunun tam olarak kadınların gözünde bir algı olduğunu da dile getirdi.Bilim insanları, “Kadınların fit, güçlü ve komik erkeklerle daha iyi birlikte olmasının sebebi evrimsel. Kadınlar bu tür erkeklerle yapacakları çocukların ‘daha başarılı’ olacağını düşünüyor” yorumunu yaptı.