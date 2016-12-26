Bilim & Teknoloji:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Aralık 2016 Pazartesi 19:49

Bilim Adamları Bakteriden Batarya Üretti!

Bilim Adamları Bakteriden Batarya Üretti!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Bilim Adamları Bakteriden Batarya Üretti!
Amerikalı araştırmacılar tarafından geliştirilen batarya, bakteriler tarafından üretiliyor! Günümüzün büyük problemlerindan birisi olan batarya problemi tarihe mi karışıyor?

Bataryalar günümüzün en büyük problemlerinden birisi. Kısa ömürlü olmaları ve doğayı ciddi anlamda kirletiyor olmaları nedeniyle insanlığı alternatif çözümlere yönelten bataryaların sonu gelmiş olabilir.

New York'ta bulunan Binghamton Üniversitesi bünyesinde görev alan bir grup araştırmacı tarafından geliştirilen yeni bataryalar bakterilerden oluşturuluyor ve tamamen doğa dostu.

Özel bakterilerle dolu bir sıvının kromatografi kağıdı üzerinde bir süre beklemesiyle elde edilebilen bu bataryalar boyutları ile şaşırtıyor.

Günümüzdeki bataryaların aksine üretim maliyeti konusunda da avantajı elinde bulunduran bu yeni nesil bataryalar fabrikalardaki üretim maliyetlerinin çok daha altında bir bütçe ile üretilebiliyor.

shiftdelete.net'in haberine göre bu bataryalarla şimdilik küçük ölçekli cihazlara güç sağlanabiliyor olsa da kısa süre içerisinde akıllı telefonlarımızın içine kadar gireceğinden eminiz.

2017'nin ilk aylarında piyasaya sunulması beklenen bu bataryaların bir kaç sene içerisinde daha da geliştirilerek yaygınlaşması bekleniyor.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Telefonda Öpüşmek Artık Mümkün! Telefonda Öpüşmek Artık Mümkün!
Bu Uygulamayı Yüklediyseniz Dikkat! Fatura Şoku Yaşayabilirsiniz! Bu Uygulamayı Yüklediyseniz Dikkat! Fatura Şoku...
Facebook, Bu Özelliğinden Sonunda Vazgeçiyor! Facebook, Bu Özelliğinden Sonunda Vazgeçiyor!
iOS 10.2 İle Gelen Pil Sorunu iOS 10.2 İle Gelen Pil Sorunu
Profesörden Cep Telefonu Uyarısı: Konuşmayın, Mesajlaşın Profesörden Cep Telefonu Uyarısı: Konuşmayın,...
Facebook'ta Başkalarını 'İzlemek' Mutsuzlaştırıyor Facebook'ta Başkalarını 'İzlemek'...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Telefonda Öpüşmek Artık Mümkün!

Haberi Oku