Bilim Adamları Bakteriden Batarya Üretti!



Bataryalar günümüzün en büyük problemlerinden birisi. Kısa ömürlü olmaları ve doğayı ciddi anlamda kirletiyor olmaları nedeniyle insanlığı alternatif çözümlere yönelten bataryaların sonu gelmiş olabilir.New York'ta bulunan Binghamton Üniversitesi bünyesinde görev alan bir grup araştırmacı tarafından geliştirilen yeni bataryalar bakterilerden oluşturuluyor ve tamamen doğa dostu.Özel bakterilerle dolu bir sıvının kromatografi kağıdı üzerinde bir süre beklemesiyle elde edilebilen bu bataryalar boyutları ile şaşırtıyor.Günümüzdeki bataryaların aksine üretim maliyeti konusunda da avantajı elinde bulunduran bu yeni nesil bataryalar fabrikalardaki üretim maliyetlerinin çok daha altında bir bütçe ile üretilebiliyor.shiftdelete.net'in haberine göre bu bataryalarla şimdilik küçük ölçekli cihazlara güç sağlanabiliyor olsa da kısa süre içerisinde akıllı telefonlarımızın içine kadar gireceğinden eminiz.2017'nin ilk aylarında piyasaya sunulması beklenen bu bataryaların bir kaç sene içerisinde daha da geliştirilerek yaygınlaşması bekleniyor.