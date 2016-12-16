Bilim Açıkladı: İnsanlarda Neden Penis Kemiği Yok



University Collage London (UCL) tarafından yapılan araştırmaya göre penis kemiği ya da baculum adı verilen kemik evrimleşme sürecinde memelilerde ilk kez 145 ila 95 milyon yıl önce ortaya çıktı.İngiliz Independent gazetesine konuşan araştırma ekibinin lideri Matilda Brindle, insanların bu kemiği kaybetmesinin nedeninin, buna ihtiyaç duyacak kadar uzun süre seks yapmaması olduğunu ifade ediyor.İnsan ırkı memeliler arasında bu kemiği yıllar içinde kaybolan nadir türlerden biri.Brindle, 3 dakika ya da daha uzun süre çiftleşen primatların daha uzun penis kemiği bulunduğunu, buna karşılık olarak 3 dakikadan kısa süre çiftleşen memelilerde kemik boyunun kısa kaldığını ifade ediyor.“İnsanlarda cinsel birliktelik iki dakikadan daha kısa sürme eğilimi gösteriyor” diyen Brindle “ay ay” türü lemurun ise her çiftleşmesinin 1 saat civarında olması nedeniyle oldukça uzun bir penis kemiğine sahip olduğunu ifade ediyor.Araştırmaya göre insanların yaşadığı bu evrimin bir diğer sebebi ise yıllar içinde diğer hayvanlara göre çiftleşmek için rekabet etme zorunluluğunun ortadan kalkması olarak ortaya koyuluyor.