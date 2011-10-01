BİLGİSAYARLI KRAMPON

Sektörün önde gelen markaları, ayakkabılarını daha akıllı yapmak için birbirleriyle yarışıyor. Adidas’ınyenigeliştirdiği MiCoach özellikli kramponu da futbolculara istatistikler sunmayı hedefliyor.

Nike, daha önce Apple ile birlikte Nike + adlı birürüngeliştirmişti. Bu ürün, ayakkabının içine yerleştirilen bir verici ve iPod alıcısından oluşuyor.

Verici, iPod’akoşumesafesi, yakılan kalori gibi bilgileri yolluyor. Adidas’ın geliştirdiği sistem iseNike+’ın biraz daha geliştirilmiş hali.YeniF50’nin içine yerleştirilen miCoach sistemi;Koşumesafesi,hız, depar adedi, adım ve zıplamaları kaydedebiliyor.

Nike’ın aksine Adidas, sistemi sadece iPod ile kısıtlamamış. Ayakkabının içerisinden çıkarılabilen miCoach yongası ister USB üzerinden isterseniz de kablosuz olarak bilgileri PC ve tablet gibi cihazlara aktarabiliyor. Adidas F50 miCoach, kasım ayında piyasaya sürülecek ve yurtdışı fiyatı 245 avro olacak.