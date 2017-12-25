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Bilgisayara 20 Dakika Baktıktan Sonra Bunu Yapın!

Bilgisayara 20 Dakika Baktıktan Sonra Bunu Yapın!

25 Aralık 2017 Pazartesi 20:50
Bilgisayara 20 Dakika Baktıktan Sonra Bunu Yapın!
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Opr. Dr. Serdar Kuruca, göz sağlığını korumak için bilgisayarda 20 dakika çalıştıktan sonra, gözleri kapatarak ya da uzağa bakarak 20 saniye dinlendirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Serdar Kuruca, göz sağlığını korumak için bilgisayarda 20 dakika çalıştıktan sonra, gözleri kapatarak ya da uzağa bakarak 20 saniye dinlendirilmesi tavsiyesinde bulundu.

"bilgisayara bakma sendromu" hakkında bilgi veren Opr. Dr. Serdar Kuruca, "Gözlerde ağrı, yorgunluk, rahatsızlık, kızarıklık, bulanık görme, çift görme gibi belirtilerle ortaya çıkan bu hastalık 21. yüzyılın en yaygın meslek hastalıklarındandır. Bu hastalıktan korunmak ve göz sağlığımızı korumak için yapılması gerekenler vardır" dedi.

"20-20 KURALI"

Hastalıktan korunmak için yapılacaklardan bahseden Opr. Dr. Serdar Kuruca, "Ofislerimize bilgisayarlar yerine daktiloların, evrak dolaplarının olduğu yıllarda yaptığımız işe sürekli ara verirdik, bu da gözlerimize dinlenme fırsatı verirdi. Artık ofislerimizde tüm mesai boyunca ekran başından herşeyi hallediyoruz. Sürekli ekrana bakma sonucu dakikada 15-20 olan göz kırpma refleksimiz 5-6'lara düşüyor. Daha az göz kırpma gözlerimizde kuruma, ağrı yorgunluk, kızarıklık hatta baş boyun ağrılarına yol açıyor. Kendi kendimize alacağımız basit önlemlerle bu sıkıntıları azaltabiliriz. '20-20' kuralı. Bilgisayarda 20 dakika çalıştıktan sonra, gözlerimizi kapatarak ya da uzağa bakarak 20 saniye dinlendirelim. Bilgisayar ekranı göz seviyemizden daha aşağıya alalım. Böylece göz kapağı aralığımız azalır ve gözyaşı kaybımız düşer. Çalıştığımız ortam iyice havalandıralım. Belirli aralıklarla bilgisayardan başından kalkalım" diye konuştu.

Son Güncelleme: 25.12.2017 22:17
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