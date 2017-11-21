Bilgisayar Korsanları Otomobilleri Hack’leyip Kaza Yaptırabilir!

Siber güvenlik uzmanları, 2005 yılından bu yana üretilen tüm otomobillerin bilgisayar korsanları tarafından hack’lenebileceğini ve bu otomobillere uzaktan kaza yaptırılabileceğini belirtti. Akıllı otomobillerin hızla yaygınlaştığı günümüzde, uzmanlar otomobillerdeki siber güvenlik açığına dikkat çekiyor.Hacker’lar otomobillere sızıp kaza yaptırabilecek... Uzmanlar, modern otomobillerin kolayca hack’lenmeye müsait olduğunu ve düşman ülkeler tarafından uzaktan kaza yaptırılarak bir ‘silah’ gibi kullanılabileceğine dikkat çekiyor.New York Üniversitesi Bilgisayar Bölümü uzmanlarından Justin Cappos, 2005 yılından itibaren üretilen her otomobilin hiçbir yetkili tarafından anlaşılmadan bilgisayar korsanları tarafından hack’lenebileceğini açıkladı.İngiliz Times gazetesine konuşan Cappos, mevcut jeopolitik iklim göz önüne alındığında, bu durumun ‘acil’ ulusal güvenlik meselesine dönüşebileceğine vurgu yaptı.Cappos, “Eğer iki ülke arasında savaş ya da gerginlik varsa, siber kapasitesi güçlü olan ülkenin otomobilleri hack’leyeceğinden endişelenebiliriz” şeklinde konuştu.Cappos sözlerini şöyle sürdürdü: “Düşmanlarımızın bir çoğu nükleer güce sahip ancak siber saldırı kapasitesi yüksek her ulus, sadece otomobilleri hack’leyerek milyonlarca sivili öldürebilir. Bu göz korkutucu bir şey. Öyle ki, hacker’lar fren sistemiyle iletişime geçip hidrolik direksiyon sistemini kapatabilir ve insanları içeride kilitleyerek daha istemeyeceğiniz birçok şeyi yapabilirler.”Hükümetlere çağrıda bulunan Bilgisayar Uzmanı Justin Cappos, otomobillere yazılım güncellemesi yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.Yazılım şirketi SQS Group adına konuşan Stephen Morrow, siber güvenlik şirketlerine ürünlerinin güvenliği konusunda daha çok sorumluluk almaları tavsiyesinde bulundu. Morrow, insan yaşamının risk altında olduğuna dikkat çekti. Morrow, “Üreticiler sorumlu olmak zorunda” şeklinde konuştu.Birleşik Krallık’ta, yaklaşık 9 milyon wifi bağlantılı otomobil bulunuyor. Otomobillerdeki siber güvenlik açığına karşılık, sürücülerin harici GPS sistemi kullanabileceği belirtiliyor. Ancak elektronik ve otomotik olan bu sistemin de otomobili sabotajlar karşısında zayıflattığı bildiriliyor.Otomobillerde, ortama 50 ile 100 arası kontrol ünitesi bulunuyor. Bu da aslında, otomobilin kilidinden direksiyonuna, freninden havalandırma sistemine küçük bir bilgisayar demek...2015 yılında Jeep Cherokee üreticileri, piyasadaki 1.4 milyon aracı geri çağırmak zorunda kalmıştı. Gerekçe ise otomobil sisteminin internet üzerinden hack’lenebildiğinin ortaya çıkması...Wired dergisi tarafından detaylı şekilde anlatılan deneyde, ABD’nin Missouri eyaletine bağlı St. Louis şehrine doğru gitmekte olan bir otomobilde, araştırmacılar otomobilin klimasını, radyosunu ve sileceklerini uzaktan kontrol etmeyi başarmıştı. Uzaktan vitesi de kilitleyen araştırmacılar, gaz pedalını da etkisiz hale getirince yolda seyir halinde giden otomobili durdurmuştu.