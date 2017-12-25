banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111765
ALTIN
156.114
DOLAR
3.8076
STERLİN
5.0913
EURO
4.5216
18 Ay Hapis Yatacak
18 Ay Hapis Yatacak
Polis Değil, Sahtekâr
Polis Değil, Sahtekâr
Büfe Fareleri Tutuklu Yargılanacak
Büfe Fareleri Tutuklu Yargılanacak
Sedat Kaplan yaşamını yitirdi
Sedat Kaplan Yaşamını Yitirdi
banner256
Flaş Haber
Polis Değil, Sahtekâr
Kapat

Beyni 11 Yaş Gençleştirmenin Yolunu Buldular!

Beyni 11 Yaş Gençleştirmenin Yolunu Buldular!

25 Aralık 2017 Pazartesi 20:39
Beyni 11 Yaş Gençleştirmenin Yolunu Buldular!
banner238

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre; her gün yeşil sebze yiyenlerin hafıza ve zeka testlerinde daha başarılı olduğu tespit edildi.

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre; her gün yeşil sebze yiyenlerin hafıza ve zeka testlerinde daha başarılı olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmaya göre; bir porsiyon salata, beyni 11 yıl genç tutuyor ve bunamayı önlüyor. Her gün bir porsiyon yeşil sebze tüketenlerin beyinlerinin, yemeyenlere göre 11 yıl daha genç olduğu anlaşıldı.

Chicago’daki Rush Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr. Martha Clare Morris ve ekibi, 81 yaş ortalamasına sahip ve bunama belirtisi göstermeyen 960 kişinin yeme alışkanlıklarını gözlemledi. Bu kişilerin düşünme ve hafıza becerileri her yıl test edilerek, ortalama 4.7 yıl takip edildi. Katılımcılar ayrıca gıda sıklığı (lahana, karalahana, marul, salata porsiyonu) anketi tamamladılar.  

Araştırma, yeşil yapraklı sebzelerin ne sıklıkta yenildiğini temel alarak katılımcıları beş gruba ayırdı ve en çok yiyenler (günlük ortalama 1.3 porsiyon) ve en az yiyenler (günlük 0.1 porsiyon) olarak bu kişilerin bilişsel değerlendirmelerini karşılaştırdı.

Grubun tamamının 10 yıl sonunda düşünme ve hafıza kabiliyetleri 0.8 oranında gerilerken; bu oran en fazla yeşil sebze tüketenlerde 0.5 oranında çıktı. Araştımacılara göre bu 11 yıl daha genç bir beyin anlamına geliyor.

Dr. Morris, "Çalışmanın sonuçları, yeşil yapraklı sebze yemenin beyin yaşlanmasını yavaşlattığını kanıtlamaz ancak aralarında bir ilişki sergiler" dedi.

Çalışma sonuçları, Amerikan Nöroloji Akademisinin tıp dergisi olan 'Nöroloji'de yayınlandı. 

Son Güncelleme: 25.12.2017 22:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biodedektör Köpek, Kanseri Koklayarak Teşhis Edecek
Biodedektör Köpek, Kanseri Koklayarak Teşhis Edecek
Bilgisayara 20 Dakika Baktıktan Sonra Bunu Yapın!
Bilgisayara 20 Dakika Baktıktan Sonra Bunu Yapın!
Beyin Felcinde Umut Veren Teknik: Sinir Transferi
Beyin Felcinde Umut Veren Teknik: Sinir Transferi

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim