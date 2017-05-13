Bilim & Teknoloji:
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13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:30

Beş Dakika İçinde Şarj Olan Telefonlar Geliyor

Beş Dakika İçinde Şarj Olan Telefonlar Geliyor
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Beş dakika içinde yüzde yüz kendini şarj edilebilen akıllı telefonların önümüzdeki yıl piyasaya çıkabileceği belirtiliyor.

Söz konusu teknoloji ilk olarak 2015 yılında, Las Vegas'taki CES teknoloji fuarında, İsrail merkezli StoreDot firması tarafından kamuoyuna tanıtılmıştı.

Firmanın genel müdürü Doron Myersdorf BBC'ye yaptığı açıklamada, bu teknolojinin 2018'in başında üretime girmesini beklediklerini söyledi.

Ancak araştırma şirketi CCS Insight'tan analist Ben Wood, bunun mümkün olabileceğine dair şüphelerinin olduğunu belirtti.

İnsan bedeni pil gibi kullanılabilir mi?
Doron Myersdorf, hangi firmaların bu teknolojiyi satın almak istediği konusunda bilgi vermedi.

2015 yılında BBC'ye yaptığı açıklamada, söz konusu bataryaların içinde nanoteknoloji ürünü malzemelerin ve organik bileşimlerin kullanıldığını söylemişti.

StoreDot geçen hafta bir teknoloji fuarında, beş dakika içinde şarj olan bataryayla çalışan elektrikli bir araba da tanıttı.
Bataryanın arabayla yaklaşık 500 kilometre ilerleyebildiği belirtiliyor.


 
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