Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü Yapay Zekayla Birleşiyor: HoloLens

Microsoft'un artırılmış gerçeklik gözlüğü HoloLens henüz herkesin erişebildiği bir ürün değil. Fakat firma ikinci versiyonunu hazırlıyor ve bu sefer için yapay zeka da eklemek niyetinde. Microsoft Research ekibinden yapılan açıklama, yeni gözlükte bir ‘Holografik İşlem Birimi' (Holographic Processing Unit – HPU) bulunacağına işaret ediyor.HoloLens uygulaması Scopis AR ile cerrahlara teknik destekÖzel tasarımlı bu işlemcinin yeteneği, HoloLens'i takan kullanıcının neye baktığını ve ne duyduğunun daha başarılı şekilde analiz edilmesi olacak. Normalde kullanıcının baktığı herhangi bir şey gözlüğün kamerası ile taranıyor, internet bağlantısı ile bulut sunuculara iletiliyor, bulutta analiz edilip doğru grafiği sunabilmek için gözlüğe geri aktarılıyor. Kullanıcının duyduğu sesler içinde benzer bir analiz sistemi geçerli. Bu durum özellikle düşük hızlı internet bağlantıları yüzünden tepkide gecikmelere yol açabilmekte. HPU birimi bu analizin büyük kısmını üzerine alarak hem gözlükte gösterilen grafiklerin tepki sürelerini, hem de kalitesini artıracak.HoloLens gözlüğü ilk versiyonunda daha çok geliştiricilere sunulmuş bir teknolojiydi. İkinci ve daha akıllı versiyon ise son kullanıcdan çok endüstriyel çözümler geliştiren şirketlere yönelik olacak gibi görünüyor. Fakat Microsoft son kullanıcı tarafındaki potansiyelin de farkında. Artırılmış gerçeklik grafikleri eğlence sektörü için yeterli seviyeye geldiği zaman daha yaygın bir kullanım mümkün olabilecek.