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20 Kasım 2017 Pazartesi 16:42

Araştırma: Bulaşık Ve Çamaşır Yıkamak Ömrü Uzatabilir

Araştırma: Bulaşık Ve Çamaşır Yıkamak Ömrü Uzatabilir
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Amerika'da yapılan araştırma, pek de sevilmeyen çamaşır ve bulaşık yıkamanın sağlığa olumlu etki ettiğini gösterdi. Bilim insanlarına göre, çamaşır ve bulaşık yıkama gibi günlük işler, potansiyel olarak sağlığı geliştiren etkilere sahip ve ölüm riskini önemli ölçüde azaltabilir.
"Journal of the American Geriatrics Society" dergisinde yayımlanan çalışmada, ABD'nin Buffalo Üniversitesinden araştırmacılar, çamaşır ve bulaşık yıkamak gibi günlük işlerin, potansiyel olarak sağlığı geliştiren etkilere sahip olduğunu ve ölüm riskini önemli ölçüde azaltabildiğini belirtti.

Araştırmaya, yaşları 65 ve 99 arasında değişen 6 bin kadın katıldı.

Araştırmacılar, katılımcıların fiziksel aktivitelerini hareket algılayıcı cihazlarla bir hafta boyunca izledi. Sonraki süreçte doktorlar, katılımcıların sağlık durumunu üç yıl boyunca takip etti.

Çalışmanın sonucu, günde en az 30 dakika çamaşır ve bulaşık yıkama gibi fiziksel aktivitede bulunanlar arasında ölüm oranının, çoğunlukla hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olanlardan yüzde 12 az olduğunu ortaya koydu.

BİR SAATLİK AKTİVİTE YAŞAM SÜRESİNİ YÜZDE 39 ARTIRIYOR

Çalışmada, günde bir saat yapılan aktivitenin, ortalama yaşam süresini yüze 39 artırdığı bildirildi.

Çalışmayı yürüten ekibin lideri Michael LaMonte, "Güncel halk sağlığının ilkeleri, fiziksel aktivitenin, sağlığa yararlı olması için en az orta ya da yüksek yoğunlukta olmasını gerektirir. İlk kez yaşı ileri kadınlar üzerinde yaptığımız çalışma, önerilenin altında fiziksel aktivite seviyesinin bile sağlığa faydalı olduğunu gösterdi." dedi.


 
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