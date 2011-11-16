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Apple'ın yeni başkanı Arthur Levinson

Arthur Levinson, Amerikan bilişim şirketi Apple'ın yeni başkanı oldu.

Apple'ın yeni başkanı Arthur Levinson

Arthur Levinson, Amerikan bilişim şirketi Apple'ın yeni başkanı oldu.

16 Kasım 2011 Çarşamba 22:54
Apple'ın yeni başkanı Arthur Levinson
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Steve Jobs'un ölümü tüm dünyada üzüntü ile karşılanmıştı. Steve Jobs'un ölümünden sonra Apple geleceği hakkında birçok dedikodu konuşulur oldu. Bu dedikodulardan bir tanesi de Steve Jobs'un yönetim kurulu başkanlığındaki görevini kimin alacağıydı. Bu dedikodu bugün son buldu ve Steve Jobs'un yerine başkanlığa kimin getirileceği açıklandı. Apple'ın yeni yönetim kurulu başkanı Arthur D. Levinson oldu. Bilindiği üzere Steve Jobs'un CEO görevine de Tim Cook getirilmişti.

 

Yönetim kurulu üyesi Levinson, geçen ay kanserden ölen Steve Jobs'ın yerini alacak. Levinson, Apple'ın yönetim kuruluna 2000 yılında katılmıştı.

Bu arada, Walt Disney'in başkanı Robert Iger da Apple Yönetim Kuruluna seçildi.

Arthur Levinson, 31 Mart 1950 yılında Seattle'da doğdu. Biyokimya alanında Seattle'daki Washington Üniversitesinde doktorasını yaptı ve 2000 yılından itibaren Apple yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu. Levinson 1999 yılından 2011 yılına kadar biyoteknoloji araştırma firması Genentech'in başkanı olarak görev yapıyordu.

Son Güncelleme: 16.11.2011 22:54
Anahtar Kelimeler:
AppleAmerikanSteve Joobs
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