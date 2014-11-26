Apple’ın Piyasa Değeri Dudak Uçuklatıyor Tam...



Teknoloji devi Apple, 700 milyar dolar piyasa değerine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Apple, özellikle daha geniş ekranlı yeni iPhone 6 ve iWatch gibi ürünleri piyasaya sürdükten sonra hisse değeri yüzde 50 oranında arttı.





Malî değer açısından dünyanın en büyük şirketi olan Apple’ın hisseleri 120 dolardan işlem görüyor. Firma, bu haliyle dünyanın ikinci en büyük şirketi Exxon Mobile’den yaklaşık 300 milyar dolar daha fazla değere sahip. Ünlü Amerikalı işadamı ve yatırımcı Carls Icahn, şirket hisselerinin 203 dolara kadar yükselebileceğini söyledi. Apple, ekim-aralık aylarında 63,5 milyar civarında gelir elde etmeyi öngörüyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu beklenti 57,6 milyar dolar olarak açıklanmıştı.







