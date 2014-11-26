Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Apple’ın Piyasa Değeri Dudak Uçuklatıyor Tam...

Teknoloji devi Apple'nın piyasa değeri

Apple’ın Piyasa Değeri Dudak Uçuklatıyor Tam...

Teknoloji devi Apple'nın piyasa değeri

26 Kasım 2014 Çarşamba 21:53
Apple’ın Piyasa Değeri Dudak Uçuklatıyor Tam...
banner238

Apple’ın Piyasa Değeri Dudak Uçuklatıyor Tam...

Teknoloji devi Apple, 700 milyar dolar piyasa değerine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Apple, özellikle daha geniş ekranlı yeni iPhone 6 ve iWatch gibi ürünleri piyasaya sürdükten sonra hisse değeri yüzde 50 oranında arttı.


Malî değer açısından dünyanın en büyük şirketi olan Apple’ın hisseleri 120 dolardan işlem görüyor. Firma, bu haliyle dünyanın ikinci en büyük şirketi Exxon Mobile’den yaklaşık 300 milyar dolar daha fazla değere sahip. Ünlü Amerikalı işadamı ve yatırımcı Carls Icahn, şirket hisselerinin 203 dolara kadar yükselebileceğini söyledi. Apple, ekim-aralık aylarında 63,5 milyar civarında gelir elde etmeyi öngörüyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu beklenti 57,6 milyar dolar olarak açıklanmıştı.



Son Güncelleme: 26.11.2014 21:56
Anahtar Kelimeler:
Apple’ın Piyasa Değeri Dudak Uçuklatıyor Tam...Teknoloji Devi Apple700 Milyar Dolar Piyasa Değerine Ulaşarak Yeni Bir Rekor Kırdı. Appleözellikle Daha Geniş Ekranlı Yeni IPhone 6 Ve IWatch Gibi ürünleri Piyasaya Sürdükten Sonra Hisse Değeri Yüzde 50 O
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim