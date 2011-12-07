Apple'ın iPad ile başı dertte

Çin'de bir firmaya iPad'in isim hakkı için dava açan Apple mahkemeden ret yanıtı aldı.

Apple firmasının iPad isim hakkı için Çinli bir firmaya açtığı dava reddedildi. Üstelik Çinli firma karşı dava açarak isim hakkının ihlali gerekçesiyle Apple'dan 1.5 milyar dolar tazminat talep etti.

Çin'in güneyinde yer alan ve ülkenin 'Silikon Vadisi' olarak yıldızı parlayan Shenzhen kentindeki Halk Mahkemesi, dava karar gerekçesinde Proview Rechnology firmasının 'iPad' ismini 2000 yılında Çin dahil bir kaç ülkede kaydettirmiş olduğunu açıkladı. Gerekçede, marka tescilinde Proview'un her türlü yasaya uygun davrandığı da ifade edildi.

Apple Inc ise, iPad tabletini 2000'den bir kaç yıl sonra geliştirmeye başlamıştı. Bunu bilen Proview Apple'a karşı dava açtı. Çinli firma, Apple'ı "kabadayılık" yapmakla suçluyor ve iPad isim hakkının ihlal edildiğini söyleyerek ABD'li firmadan 1.5 milyar dolar tazminat istiyor.