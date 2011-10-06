Apple'da büyük yas!

Apple'in eski CEO'su Steve Jobs hayatını kaybetti.



Teknoloji dünyasının en bilinen isimlerinden Apple'ın eski patronu Steve Jobs öldü.



Apple'dan yapılan açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce Apple'ın Üst Yöneticiliği görevinden istifa eden Jobs'un hayatını kaybettiği bildirildi.



Jobs, iPhone, iPod ve iTunes'in yaratıcısıydı...



STEVE JOBS KİMDİR?



Apple Computer'in kurucu ortağı, eski icra kurulu başkanı (CEO) ve eski genel müdürüdür. 24.08.2011 tarihi itibarıyla hastalığından dolayı CEO'luk görevini bırakmış ve artık APPLE bünyesinde yönetim kurulu başkanı olarak devam etmektedir. Bilgisayar sanayisinin önderlerindendir. Pixar Animasyon Stüdyoları'nın eski icra kurulu başkanı (CEO)dır.



1970'lerin sonunda, diğer kurucu ortak Steve Wozniak'la birlikte, ticari başarı sağlayan ilk kişisel bilgisayarladan birini yaratmışlardır. Jobs, 1980'lerin başında, Fare (Mouse) ile kullanılan GUI (Graphical User Interface) (Grafik Kullanıcı Arayüzü)'in ticari potansiyelini farkedenlerin arasında yer alır. 1985'te yönetim kurulunda kaybettiği güç mücadelesinin ardından Jobs Apple'dan istifa ederek, yüksek öğrenim ve iş dünyası için bilgisayar platformu üretmeyi hedefleyen NeXT bilgisayar şirketini kurdu. 1997 yılında Apple Computer şirketinin NeXT'i satın almasıyla Jobs kurucusu olduğu şirkete geri döndü. O zamandan beri icra kurulu başkanı (CEO) olarak çalışmaktadır. Fortune dergisi 2007 yılında Steve Jobs'u En Güçlü İşadamı olarak göstermiştir.



Jobs, daha önce Lucasfilm şirketinin bilgisayar grafiği bölümü olan Pixar Animasyon Stüdyoları'nı 1986 yılında satın alır. 2006 yılında Walt Disney Şirketi tarafından satın alınıncaya kadar şirketin CEO'su ve en büyük hissedarıydı. Jobs halen Walt Disney Şirketi'nin en büyük gerçek kişi hissedarı ve yönetim kurulu üyesidir. Jobs, bilgisayar ve eğlence endüstrisinin önde gelen isimlerinden biridir.



Jobs'un iş dünyasındaki geçmişi, alışılmışın dışındaki bireysel Silikon Vadisi girişimcisi kişiliğinin yarattığı söylentilerle doludur. Estetiğin toplumsal ilgi odağı oluşturmadaki rolünü iyi bilerek Tasarım'ın önemini vurgular. İşlevsel ve zarif olan ürünler geliştirmesi sayesinde sadık bir hayran kitlesi edinmiştir