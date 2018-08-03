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Apple tarihi zirveye yürüyor

ABD'li teknoloji devi Apple'ın hisseleri dün rekor seviyeye ulaştı. Piyasa değeri 1 trilyon dolara yaklaşan Apple, bu seviyeyi görmesi halinde tarihte bunu başaran ilk şirket olacak.

Apple tarihi zirveye yürüyor

ABD'li teknoloji devi Apple'ın hisseleri dün rekor seviyeye ulaştı. Piyasa değeri 1 trilyon dolara yaklaşan Apple, bu seviyeyi görmesi halinde tarihte bunu başaran ilk şirket olacak.

03 Ağustos 2018 Cuma 12:19
Apple tarihi zirveye yürüyor

New York borsasında dün günü 190,29 dolardan kapatan Apple hisseleri, dün yüzde 5,1 artışla TSİ 17.37’de 200 dolara ulaşarak şirket tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı.

Şirketin piyasa değeri de 981 milyar dolar oldu. Piyasa değeri 1 trilyon dolara yaklaşan Apple, bu seviyeyi görmesi halinde tarihte bunu başaran ilk şirket olacak.

Apple, dün açıkladığı bilançosunda, bu yılın nisan-haziran döneminde gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artarak 53,26 milyar dolara, net karının da yüzde 32,1 yükselerek 11,52 milyar dolara ulaştığını duyurmuştu.

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