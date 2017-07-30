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30 Temmuz 2017 Pazar 13:39

Apple O Ürünleri Artık Satmayacak!

Apple O Ürünleri Artık Satmayacak!

Apple O Ürünleri Artık Satmayacak!
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Apple, satıldığından belki bile haberiniz bile olmayan bu cihazlarını artık satmayacağını duyurdu!

Apple'ın minik cihazlarında müzik dinlemeyi sevenleri üzecek bir haberimiz var. Firma, iPod Nano ve iPod Shuffle'ı dijital ve gerçek mağazalarından kaldırıyor.

Firma Bloomberg'e yaptığı bir açıklamada iPod serisini basitleştirdiğini ve iki iPod Touch modeline indirgediğini, iPod Shuffle ve iPod Nano'nun satışını durdurduğunu söyledi. Geriye kalan iPod Touch'lar 64GB'lık ve 128GB'lık modellerden oluşuyor.

iPod Nano, klasik iPod'un yerini almış ve koşucular, öğrenciler, parti meraklıları ve birçok kullanıcının vazgeçilmezi haline gelmişti. Ancak Apple'ın uygulamalara dayanan iOS mimarisine odaklanması ve Apple Music gibi hizmetlere yönelmesiyle Nano ve Shuffle gibi uzun süredir yenilenmeyen cihazlar, önceliğini kaybetti.

iPhone'un mobil ağlara bağlanamayan sürümü olan iPod Touch, artık müziğini istediği yere götürmek isteyenlerin yeni standardı olacak. Uygulamalarla ve Wi-Fi ile uğraşmak istemeyenler ise yeni bir MP3 çalar satın alarak veya eski Shuffle veya Nano'larına iyi bakarak durumu çözebilecekler.


 
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