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Apple kabul etti, güncelleme yolda

iPhone 4S müşterilerini çileden çıkaran 'zayıf batarya' sorununun bir yazılım hatasından kaynaklandığı....

Apple kabul etti, güncelleme yolda

iPhone 4S müşterilerini çileden çıkaran 'zayıf batarya' sorununun bir yazılım hatasından kaynaklandığı....

03 Kasım 2011 Perşembe 16:44
Apple kabul etti, güncelleme yolda
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iPhone 4S müşterilerini çileden çıkaran 'zayıf batarya' sorununun bir yazılım hatasından kaynaklandığı ortaya çıktı. 

Perşembe Apple'ın son akıllı telefon modeli iPhone 4S'deki batarya problemi firma tarafından teyit edildi. Apple'dan gelen bilgiler, iPhone 4S'lerde batarya şarj süresinin çok kısa olması ve telefonun bataryasının iki önceki.

Phone 3GS modeline kıyasla bile daha az dayanmasının aslında yeni iOS5 işletim sistemindeki bir yazılım hatasından kaynaklandığı yönünde. Henüz resmileşmeyen bilgilere göre firma, iOS5'teki hatayı giderecek bir güncelleme üzerinde çalışmaya başladı. Bir iki hafta içinde yayınlanması beklenen güncelleme 5.0.1 sadece iPhone 4, 4S, iPad 1 ve 2, ve üçüncü ve dördüncü nesil iPod Touch'lara kurulabilecek.

Son Güncelleme: 03.11.2011 16:44
Anahtar Kelimeler:
IphoneAppleBataryaGüncelleme
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