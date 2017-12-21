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Apple, iPhone’ları Bilerek Yavaşlattığını Kabul Etti

Apple, iPhone’ları Bilerek Yavaşlattığını Kabul Etti

21 Aralık 2017 Perşembe 22:32
Apple, iPhone’ları Bilerek Yavaşlattığını Kabul Etti
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Apple'ın akıllı telefonu iPhone'un yeni güncellemeler ile yavaşladığı bir çok kullanıcı tarafından iddia ediliyordu. Apple eski model iPhone'ların yavaşlattığını yaptığı bir açıklama ile kabul etti. Şirket, yeni güncellemelerle, pili eskimiş olan cihazları yavaşlattıklarını, bunun gerekçesinin ise telefonun ömrünü uzatmak olduğunu belirtti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Birçok kullanıcı tarafından zaman zaman dile getirilen şikayet, son olarak Reddit sitesinde gündeme getirilmiş, bir kullanıcı iPhone 6s telefonunun pilini değiştirdikten sonra telefonunun yeniden hızlandığını iddia etmişti.

Apple tartışma üzerine yaptığı açıklamada bu durumu kabul etti ancak bunun amacının “telefonların daha uzun süre kullanılabilmesini sağlamak” olduğunu savundu.

Açıklamaya göre yavaşlamanın sebebi, eskiyen pillerle telefon performansını dengeleyebilmek için eklenen özellik.

Açıklamada “Lityum iyon piller, soğuk ortamlarda, eskidiklerinde ya da şarjları düşük olduğunda, akım taleplerini karşılamada zorlanırlar. Bu da elektronik bileşenlerin korunması için cihazın ani şekilde kapanmasına neden olabilir. Geçen yıl iPhone 6s, iPhone 6 ve iPhone SE’de sıkça görülen beklenmedik kapanma sorununu çözmek için yeni bir yazılım geliştirdik. Bu özelliği iOS 11.2 ile iPhone 7 için de kullanıma soktuk ve gelecekte diğer ürünlerimiz de kullanıma sunmayı planlıyoruz” dendi.

KULLANICILARA HABER VERİLMEMESİNE TEPKİLER

Ancak Apple’ın bu özellikten kullanıcılarına haber vermemesi de tartışma yarattı.

Yazılımcı ve blogger Nick Heer, “Bu değişikliği sessizce uygulamayı seçmeleri, durumun olduğundan daha kötü görünmesine neden oldu. Bu güven vermiyor. Apple bu zamana kadar beklentileri karşılamakta çok iyiydi. Ama bu olayda bunu batırdılar. Buna gerek yoktu” dedi.

Teknoloji danışmanı Chris Green de Apple’ın bu konuda daha şeffaf olması gerektiğini düşünenlerden:

“İnsanların para ödeyip aldığı performansı onların elinden alıyorsunuz. Eğer telefon zamanla yavaşlıyorsa, bunun nedenini müşterilerinize açıklamalasınız”.

Yavaşlayan telefonlarının pillerinin yenilenmesiyle, performans düşüklüğü ve yavaşlama sorunları da çözülüyor.

Son Güncelleme: 21.12.2017 23:38
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