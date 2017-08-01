Apple, iPhone 8'deki Özelliği Yanlışlıkla Doğruladı

Apple, Aralık ayında kullanılabilecek olan yeni akıllı hoparlörü HomePod için geliştiricilere sunduğu yazılım ile istemeden de olsa yeni amiral gemisi iPhone 8'in özelliğini paylaşmış oldu.ABD merkezli teknoloji devi Apple yanlışlıkla henüz tanıtılmayan ve hakkında onlarca iddia ortaya atılan iPhone 8'deki özelliği yanlışlıkla doğruladı.Apple, HomePod için geliştiricilere sunduğu yazılım ile iPhone 8'in tasarımını ve yüz tanıma özelliğini doğrulamış oldu.Zira söz konusu yazılımı inceleyen Steve Troughton, iPhone 8'de yüz tanıma özelliğinin olacağına dair kanıtlar buldu.Başka bir geliştirici Guilherme Rambo ise yazılımda iPhone 8'in çerçevesiz form faktörünü buldu.Apple'ın yeni amiral gemisi ile ilgili iddialar gelmeye devam ediyor. Daha önce Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran isimler ve firmalar telefon ile ilgili bilgiler paylaşıyor. Apple'ın patent başvurusu iPhone 8 ve diğer modeller ile ilgili yeni ipuçları veriyor. İşte iPhone 8'in tanıtılacağı tarih ve cihazında yer alması muhtemel özellikler...Gelen son sızıntılara bakılırsa iPhone 8, Samsung'un amiral gemisi Galaxy S8'e benzer bir yapıya sahip olacak.Daha önce Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünleri ile ilgili başarılı tahminleri ile adını duyuran Slashleaks'in yayınladığı son karelere bakılırsa iPhone 8, Galaxy S8'deki gibi çerçevesiz bir ekrana sahip olacak.Zira sızan karelerde, cihazın sim giriş yeri gösteriliyor ve bu sayede de nasıl bir tasarıma sahip olduğu net bir şekilde görülebiliyor.iPhone 8 modelinin kablosuz şarj teknolojisiyle geleceği yönündeki iddialar da son sızıntılar ile yeniden gündemde.Zira iPhone 8'in kablosuz şarj pedine ait olduğu iddia edilen görüntüler sızdırılmış durumda.Eylül ayında yeni iPhone modellerini tanıtması beklenen Apple, bu lansmanda bir sürprize imza atabilir. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre,Apple "ucuz iPhone" olarak da anılan iPhone SE'nin yeni versiyonunu eylül ayında tanıtmaya hazırlanıyor.Yeni iPhone SE modelinin 399 eurodan başlayan fiyatlarla Avrupa pazarında satışa sunulacağı da gelen bilgiler arasında.Daha önce Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili başarılı tahminleri ile adını duyuran iGeneration adlı Fransız bir kaynağa göre, Apple iPhone SE 2'nin tanıtımını Ağustos ayında gerçekleştirecek.