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17 Aralık 2016 Cumartesi 19:11

Apple'ın Kulaklığını Kaybeden Yandı!

Apple'ın Kulaklığını Kaybeden Yandı!
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Apple'ın Kulaklığını Kaybeden Yandı!
Apple'ın kablosuz AirPods'larını kaybederseniz, yaşayacağınız büyük şok için şimdiden hazır olmanızda yarar var.

Apple'ın AirPod'ları satışa çıkarmasının ardından artık bu ürünle ilgili merak edilen diğer ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. AirPod'larla ilgili merak edilen en önemli şeylerden birisi de herhangi bir kabloyla birbirlerine bağlı olmayan bu kulaklıklardan biri kaybedildiğinde kullanıcıların yerine yenisini almak için ödemeleri gereken ücretti.

Apple Insider'da yer alan rapora göre, kaçınılmaz olduğunu düşündüğümüz bu tür kayıpları telafi etmek için kullanıcıların 69 dolar (ABD fiyatı) ödemesi gerekecek. Her iki AirPod'un toplam fiyatının 159 dolar olduğunu düşünürsek bu bedelin tam fiyatın yarısından daha az olduğu fark ediliyor. Fakat söz konusu fiyat yine de AirPod kullanıcılarının kulaklıklarına iyice sahip çıkmaları için bir diğer yeterli sebep.
Genel arızalar açısından da Apple AirPod'ların bir yıl garantiye sahip olacağını ekleyelim. Apple ayrıca zaman içerisinde kapasite kaybı yaşayan AirPod'ları da 49 dolar karşılığında yenileyecek, garanti kapsamı dışındaki tamirler de 69 dolara gerçekleştirilecek.



 
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