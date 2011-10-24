Anonymous çocuk pornosuna savaş açtı

Aktivist hackerlar grubu "Anonymous" dünya çapında bir çocuk pornosu ağını ortaya çıkararak topyekün saldırı başlattı.

Hacker grubu, 1,589 üyesi olan "Lolita City" başta olmak üzere birçok web sitesini hedef almaya başladı. Saldırı, grubun "Operation Darknet" (Karanlık İnternet Operasyonu) adı altındaki operasyonunun bir parçası. "Karanlık Web Siteleri" ya da "Görünmez İnternet" diye adlandırılan bu siteler, internetin görünen yüzünün arkasında kalan ve arama motorları tarafından indekslenmeyen siteleri oluşturuyor.

Yenimedyaduzeni.com'un aktardığına göre Anonymous, Lolita City'nin sık ve düzenli kullanıcılarının isimlerini de yayınlarken, Guardian bu kaynakların 100'lerce gigabyte çocuk pornosunu sakladığını duyurdu.

Anonymous yaptığı açıklamada operasyonun gelişimini şöyle özetledi:"Hedeflerimizde olan bu siteleri uzun zamandır takip ediyorduk ve sunucularına verebileceğimiz maksimum zararı vermeye çalıştık. Medya desteğini arkamıza almak için bekledik, böylece bu tür siteleri tamamen kapatacak kaynaklara ulaşmayı planlıyorduk."

Yayınlanan kullanıcı adları incelendiğinde ise ürkütücü düzeyde çocuk pornografisi ve pedofili eğilimli olanları öne çıkıyor.