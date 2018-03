Android'e De Geldi!

Nokia'nın sadece kendi Windows Phone'lu ceplerine sunduğu özel uygulama, artık Android'de de var!





Nokia, telefon bölümünü Microsoft'a sattığından bu yana Android için yazılım ve donanım geliştirme işine odaklanıyor. Android'li tablet Nokia N1 ve Z Launcher'ın tanıtımına geçtiğimiz ay şahit olmuştuk. Şimdiyse Nokia, HERE çevrimdışı navigasyon uygulamasını ücretsiz olarak Android'e taşıdı.

HERE, Nokia'nın harita ve navigasyon bölümünün adı. Aynı isimdeki sesli navigasyon uygulaması, uzun süredir sadece Nokia'nın Windows Phone telefonlarında sunulmaktaydı. Android için sunulan HERE, aynı Windows Phone'daki gibi birçok ülkede sesli yol tarifi, POI ve çevrimdışı navigasyon işlevlerini sunuyor. Apple cihaz sahiplerinin endişelenmesine gerek yok çünkü HERE'ın iOS sürümü, 2015'te iPhone'a da sunulacak.