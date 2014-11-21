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Android Telefonlar Büyük Tehlike Altında

Android işletim sistemi ile çalışan binlerce akıllı telefon

Android Telefonlar Büyük Tehlike Altında

Android işletim sistemi ile çalışan binlerce akıllı telefon

21 Kasım 2014 Cuma 20:52
Android Telefonlar Büyük Tehlike Altında
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Android Telefonlar Büyük Tehlike Altında
Android işletim sistemi ile çalışan binlerce akıllı telefon ‘NotCompatible’ isimli bir kötü yazılımın saldırısı ile karşı karşıya...


Mobil güvenlik şirketi Lookout, Android işletim sistemi ile çalışan binlerce akıllı telefonların zararlı bir yazılımdan etkilendiği açıklandı.
Mobil güvenlik şirketi Lookout’un konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘NotCompatible’ isimli yazılımın şirketin bugüne kadar tespit ettiği en sofistike zararlı yazılımlardan biri olduğunun altı çizildi.

Lookout’a göre, yaklaşık 2 yıldır varlığını sürdüren söz konusu yazılımı yaratan siber hırsızlar, yazılımın temel kodunda değişiklikler yaptı ve bu değişiklik, yazılımdan korunmayı daha zor hale getirdi.

Bu tarz yazılımların genellikle iki üç hafta sonra etkilerini yitirdiğine dikkat çeken bilişim uzmanlarına göre, NotCompatible’in 2 yılıdr varlığını sürdürmesi bu yazılımın sofistike yapısından kaynaklanıyor. 

Son Güncelleme: 21.11.2014 20:54
Anahtar Kelimeler:
Android Telefonlar Büyük Tehlike AltındaAndroid Işletim Sistemi Ile çalışan Binlerce Akıllı Telefon ‘NotCompatible’ Isimli Bir Kötü Yazılımın Saldırısı Ile Karşı Karşıya...
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