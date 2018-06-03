banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
Yargıçlıktan istifa gerekçelerini açıkladı
YARGIÇLIKTAN İSTİGA GEREKÇELERİNİ AÇIKLADI
Balayına uyuşturucu ile geldi
BALAYINA UYUŞTURUCU İLE GELDİ
En çok yağış alan bölgeler
EN ÇOK YAĞIŞ ALAN BÖLGELER
Ercan'da uyuşturucu
ERCAN'DA UYUŞTURUCU
banner282

Android telefon kullananlar dikkat: Bu hata tüm mesajlarınızı ortaya çıkarıyor!

Android akıllı telefonlarda görülmeye başlayan '1975' adı verilen hata kullanıcıların mesajlarını deşifre ediyor.

Android telefon kullananlar dikkat: Bu hata tüm mesajlarınızı ortaya çıkarıyor!

Android akıllı telefonlarda görülmeye başlayan '1975' adı verilen hata kullanıcıların mesajlarını deşifre ediyor.

03 Haziran 2018 Pazar 23:21
Android telefon kullananlar dikkat: Bu hata tüm mesajlarınızı ortaya çıkarıyor!

Akıllı telefon piyasasının en çok kullanılan işletim sistemi olan Android cephesi yeni bir sistem hatası ile gündemde.

Zira ‘1975’ olarak anılan hata kullanıcıların mesajlarını deşifre ediyor.

Yeni tespit edilen hataya göre, arama çubuğuna ve Google App’e ‘the1975..com’ ya da ‘Vizela viagens’ yazdığınız zaman (tırnak işareti kullanmadan), karşınıza aniden SMS iletileriniz çıkıyor.

banner277
Hatanın keşfedilme hikayesi de hatanın kendisi kadar ilginç. Zira söz konusu hata bir sosyal medya kullanıcısı tarafından tabiri caizse şans eseri keşfediliyor.

Bir Reddit kullanıcısı, ‘the1975..com’ terimlerini yanlışlıkla aratıyor ve anlamsız bir şekilde SMS kayıtlarının karşısına çıktığını görüyor.

Yine bir başka Reddit kullanıcısı ise ‘Vizela viagens’ terimini aratıyor ve sonuç yine aynı oluyor.

Bu iki sosyal medya kullanıcısı da yaptıkları bu arama neticesinde farkında olmadan Android cihazlarda bir hata keşfediyorlar.

Henüz hakkında resmi bir açıklama bulunmasa da tahminlere göre bu hatanın meydana gelme sebebi, işletim sisteminin bahsi geçen kelimeleri ‘SMS içeriklerini görüntülemek’ şeklinde yorumlamasından kaynaklanıyor.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anne babalar dikkat! Çocuğunuzun cep telefonunda bu uygulama varsa…
Anne babalar dikkat! Çocuğunuzun cep telefonunda bu uygulama varsa…
Cilt kanserinden korunmanın yolları
Cilt kanserinden korunmanın yolları
NASA, Mars’a helikopter gönderiyor
NASA, Mars’a helikopter gönderiyor
Uyuşturucuyla mücadelede devrim yaratacak cihaz: Kokainmetre
Uyuşturucuyla mücadelede devrim yaratacak cihaz: Kokainmetre
Telefonunuz çökebilir! Sakın siyah noktaya dokunmayın
Telefonunuz çökebilir! Sakın siyah noktaya dokunmayın
Instagram’a beklenen yenilik geliyor… Hikayelere bundan böyle…
Instagram’a beklenen yenilik geliyor… Hikayelere bundan böyle…
Gizlenen iPhone X sorunu ortaya çıktı
Gizlenen iPhone X sorunu ortaya çıktı
11.Yerbilimleri kongresi 3.5 mayıs günleri gerçekleştirildi.
11.Yerbilimleri kongresi 3.5 mayıs günleri gerçekleştirildi.
Yapay zeka ile şizofreni teşhisi!
Yapay zeka ile şizofreni teşhisi!
Çocuklar üç yaşından önce teknolojik araçlarla tanışmamalı
Çocuklar üç yaşından önce teknolojik araçlarla tanışmamalı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim