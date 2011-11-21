Amazon’dan maliyetine akıllı telefon

Lider e-kitap ve multimedya satıcısı Amazon, içerik dağıtımını desteklemek için önemli bir adım daha atmak üzere. Kindle telefon için pazarlık sürüyor.

Dünyanın en büyük online perakende satış mağazası Amazon, popüler e-kitap okuyucusu Kindle’ın adını taşıyan tablet PC’den sonra bir de ‘akıllı telefon’ modeli çıkarmaya hazırlanıyor. Teknoloji sitelerinde yayılan söylentiye göre dünyanın en büyük e-kitap satıcısı ünvanına da sahip olan Amazon’un 2012’de tanıtmayı planladığı telefon, firmanın içerik dağıtımındaki avantajını koruma yolunda en büyük girişimlerinden biri olacak.

Firma, 2011 ortasında piyasaya sürdüğü renkli ve dokunmatik ekranlı tableti Kindle Fire’la büyük bir kampanya başlatmış, neredeyse zararıan sattığı tabletle birlikte e-kitap, dergi ve müzik satışlarında artış yakalamıştı.

E-kitap okuyucu pazarında e-mürekkep teknolojili ve monokrom ekranlı Amazon Kindle modellerinin liderliği de sürüyor. Söylentiye göre Apple için iPhone üretimi de yapan Çinli Foxconn, Kindle telefonun tasarım ve üretimi için Amazon’la pazarlık halinde. Kindle akıllı telefonun 150-170 dolar aralığında bir fiyata mal olacağı, ancak aynı Kindle Fire’da olduğu gibi çok düşük bir kar marjıyla, hatta karsız piyasaya sürüleceği belirtiliyor.