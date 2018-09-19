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Amazon Türkiye resmen açıldı

E-ticaret devi Amazon bugünden itibaren resmen Türkiye pazarına girdi. Amazon.com.tr adresine girenler uzunca bir mesajla karşılaşıyor ve alışveriş yapabiliyor.

Amazon Türkiye resmen açıldı

E-ticaret devi Amazon bugünden itibaren resmen Türkiye pazarına girdi. Amazon.com.tr adresine girenler uzunca bir mesajla karşılaşıyor ve alışveriş yapabiliyor.

19 Eylül 2018 Çarşamba 08:28
Amazon Türkiye resmen açıldı

Dünyanın en zengin ismi Jeff Bezos'un e-ticaret devi Amazon'un Türkiye'ye geleceği bir süredir konuşuluyordu. Yaz aylarında başlamayı planladığı Türkiye operasyonlarını bir süre bekleten Amazon, diğer yandan da İstanbul'dan eleman arayışına girmiş ve satış ve pazarlama pozisyonları kapsamında iş ilanlarını yayınlamıştı. 

Bu sabah ise amazon.com.tr'ye girenler siteye erişim sağlayabildiği gibi Amazon'un Türkiye'ye özel mesajını görüyor. Mesajda kısaca şu satırlara yer veriliyor: 

"Amazon.com'un kurulduğu 1995 yılından bu yana Türkiye'deki yüz binlerce müşterimiz, dünyanın dört bir yanındaki Amazon mağazalarından milyonlarca ürün sipariş etti. Bugün Türkiye'deki müşterilerimizin Amazon alışveriş deneyimlerini zenginleştirecek olan Amazon.com.tr'nin açıldığını duyurmanın gururunu yaşıyoruz."

Piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşan Amazon'un bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı, şirket tarihinde bir çeyrekte elde edilen en yüksek rakam olmak üzere 2,5 milyar dolar olmuştu.

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