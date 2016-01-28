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Akıllı Telefonlar Başparmağı Vuruyor!

Akıllı Telefonlar Başparmağı Vuruyor!

28 Ocak 2016 Perşembe 15:26
Akıllı Telefonlar Başparmağı Vuruyor!
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Akıllı Telefonlar Başparmağı Vuruyor!
Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımızdaki yeri her geçen gün giderek artan akıllı telefonlar, yaydıkları radyasyon ve yaptıkları bağımlılığın neden olduğu rahatsızlıkların yanı sıra, vücudumuzda ortopedik hasarlar da bırakabiliyor


Akıllı telefonların sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini belirten Özel Medline Adana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Uzmanı Op. Dr. Ali Öztürk, "Başparmağın çok fazla hareket etmesini teşvik eden telefonlar, sinir sıkışmalarına davetiye çıkartıyor" dedi.

Kullanıcı sayısının ve kullanım süresinin her geçen gün arttığı akıllı telefonların insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirten Op.Dr. Ali Öztürk, "Son 20 yılda toplumun büyük çoğunluğu cep telefonlarını ve giderek yaygınlaşan akıllı telefonları kullanıyor. Kullanıcıların önemli bir kısmı da internet gereksinimini bu yolla karşılıyor. Telefonların işlevsel ve ergonomik yapısı gereği de bütün iş neredeyse başparmaklara düşüyor" diye konuştu.

GELECEĞİN ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNUNA ADAY

Öztürk, cep telefonlarında, mesaj yazma, son dönemdeki popüler haberleşme sistemlerini kullanma, menüler ve internette gezinme gibi sayısız işlemin başparmağın kullanılması yoluyla yapıldığının altını çizdi. Başparmağın çok fazla hareket etmesi ve kullanımının, bu parmağı hareket ettiren tendonlar arasında bulunan sinirde sıkışma meydana getirdiğini kaydeden Op.Dr. Ali Öztürk, "Normalde gençlerde çok nadiren görülebilen bu rahatsızlıklar, akıllı telefonlar sayesinde yakın gelecekte en önemli sağlık sorunlarından birisi olmaya aday görülüyor" yorumunda bulundu.

BİNLERCE KEZ TEKRARLANAN HAREKET

Daha önce yapılan araştırmalarda, akıllı telefonların beyin tümörleri, boyun fıtığı, boyunda düzleşme hastalıklarıyla ilişkili olduğunu ortaya çıkardığını hatırlatan Ali Öztürk, "Akıllı telefonların, sinir sıkışmasına yol açabileceği 2015 yılında ABD’de yapılan bir araştırmayla ortaya konuldu" diye dikkat çekti.

Başparmağın binlerce kez tekrarlayıcı hareketlerinin oluşturduğu sakıncaları sıralayan Op.Dr.Ali Öztürk, "Araştırmalar, akıllı telefonları çok fazla kullananlarda sinirde büyüme, başparmakta ağrı ve elin sıkma gücünde zayıflama olduğunu gösterdi. Başlarda önemsenmeyen bu rahatsızlık, alışkanlığın devam etmesi ve tedavi edilmemesi halinde ileride daha ciddi sorunlara yol açabilir" dedi.

Op.Dr. Ali Öztürk, başparmaktaki sinir sıkışmasının daha çok parmaklarda uyuşma ile belirti verdiğine dikkat çekerek, "Gelecekte parmakların hareketlerini önemli biçimde etkileyebilecek daha ciddi sorunlardan kaçmak için akıllı telefon kullanımını sınırlandırmak gerekiyor. Parmaklarda ağrıyı oluşturabilecek aktivitelerden kaçınmalıyız. Bu tip uyuşma ya da ağrıları olanlar ise mutlaka bir uzman hekime görünmeliler" ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 28.01.2016 17:29
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