Akıllı Telefon İle Sperm Testi!



Sperm yetersizliği veya sperm kalitesi sorunu günümüzde birçok erkeği ilgilendiren bir konu. Bu amaçla geliştirilen yeni mini mikroskop, akıllı telefona takılarak kullanılıyor. Sperm testini yapmak için ayrıca telefona uygulamasını da kurmak gerekiyor. Telefonun kamerası ile kaydedilen 30 saniyelik video uygulama tarafından analiz edilerek spermlerin hareketliliği ve sayısı hesaplanıyor.Ürünü geliştiren Medical Electronic Systems adlı Amerikan firması, YO Sperm Test adını verdikleri ürünün, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay aldığını ve yüzde 97 doğrulukla ölçüm yapabildiğini belirtiyor.Test kiti bir numune kabı, saydam deney plakası, bir plastik pipet ve özel sıvılaştırıcı bir toz içeriyor. Alınan numune özel toz ile 10-15 saniye karıştırılıp 10 dakika dinlenmeye bırakılıyor. Pipet ile alınan bir miktar sıvı, deney plakasına damlatılıp, mini mikroskoptaki yuvasına yerleştiriliyor.Test kiti Samsung Galaxy S6, S7 ve iPhone'un plus olmayan yeni modelleri ile uyumlu. 2 test için gerekli malzemeleri içeren YO Sperm Test adlı ürün 31 Ocak 2017 tarihinde 49,95 dolardan satışa sunulacak. Bu tarihten önce ise internet sitesinden ön sipariş kabul ediyorlar.Firmanın CEO'su Marcia Deutsch, “Bir erkek 100 milyon sperm üretiyor olabilir ama hepsinin ölü olması halinde, sperm konsantrasyonunuzun normal olduğunu bilmeniz gereksiz bir bilgidir. Asıl önemli olan hareket edebilen spermlerin değerlendirilmesidir. Çünkü normal bir ilişkide, bu hareketli olanlar yumurtayı dölleyecektir. YO, müşterilerine güvenilir ve değerli bilgi sunuyor” dedi.Çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin, yaşam tarzında iyileştirmeler yaparak ve fazla kilolarından kurtularak sperm kalitesini artırabilmesi mümkün olabiliyor.Geçtiğimiz yıl 31 Ekim – 6 Kasım tarihleri arasındaki Avrupa Doğurganlık Haftası dolayısı ile kısırlık hakkında bilgiler paylaşan Dünya Tüp Bebek Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, bir yıl boyunca düzenli ve korunmasız cinsel ilişkide bulunulmasına rağmen, gebe kalınamamasının kısırlık olarak tanımlandığına dikkati çekmişti. Gürgan ayrıca, genetik ve bağışıklık sistemlerini ilgilendiren problemler, çevre faktörlerinin olumsuz etkileri, genetiği değiştirilmiş gıdaların tüketilmesi, obezite, sigara ve alkol kullanımı, aşırı yorgunluk, stres gibi faktörlerin kısırlığa yol açtığını vurguladı.Prof. Gürgan'ın verdiği bilgilere göre, geçmişte mililitrede 100-120 milyon olarak belirtilen sperm sayıları, günümüzde 15 milyona kadar düştü. Şu anda her yüz çiftten 17’si, kısırlık problemi ile karşı karşıya kalıyor. Bilimsel verilere göre, Türkiye’de de yaklaşık 2,6 milyon kişi kısırlık sorunu yaşıyor.Son yıllarda erkeklerde kısırlık oranlarında artış olduğuna dikkat çeken Gürgan, “Bilimsel veriler, erkeklerde kısırlık oranının 30 yıl önce yüzde 20-25 iken, şimdi yüzde 45’e çıktığını ortaya koyuyor. Bu durumda artık kadın ve erkekte kısırlık oranı eşitlendi. Bebek sahibi olmakta güçlük çeken ailelerin yüzde 45’inde sorun erkek kaynaklı olurken, yüzde 45’inde kadın kaynaklı olarak gösteriliyor. Kalan yüzde 10’unun ise nedeni açıklanamıyor” demişti.