Akıllı Telefon Boyutunda Mini Bilgisayar



Bilgisayarlar küçüldükçe marifetleri de artıyor. Geçen yıl Sirius B adlı modelini pazara sunan Ockel geçtiğimiz günlerde bir akıllı telefon boyutlarında olan yeni modeli Sirius A'yı çıkardı. Next Web'in yayınladığı habere göre Windows 10 işletim sistemine sahip olan Sirius A, günümüzde piyasaya sürülen çoğu dizüstü bilgisayardan daha fazla sayıdaki bağlantı çıkışı (port) ile öne çıkıyor.Sirius A önceki modele göre daha iyi donanım yapısı, daha fazla port özelliği ve dokunmatik ekran desteği ile çıtayı yükseltti. Cihaz DisplayPort, HDMI, Ethernet, iki adet USB 3.0, bir adet USB-C portlarına, Micro SD yuvasına ve kulaklık girişine sahip.Cihaz, Intel Atom x7-Z8750 (dört çekirdekli) işlemci, 6 inç (15,24 cm) 1080 piksel ekran, isteğe bağlı 4 veya 8 GB RAM, 64 veya 128 GB flash disk, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, 3 saat pil ömrü, ön tarafa bakan kamera, mikrofon ve kulaklık gibi donanımlarla gelecek.Kitlesel fonlama (crowdsourcing) yoluyla para toplanarak üretilen bu cihazın önümüzdeki mayıs ayında 600 – 800 dolar marjında fiyatlarla piyasaya çıkması bekleniyor. Ockel yetkilileri Indiegogo'da açılan kampanyayla yeterli fonlamaya ulaştıklarını açıkladılar.Cihazın küçük boyutları, bilgisayarınızı cebinizde dolaştırmanın yolunu da açıyor. Bu küçük bilgisayarla herhangi bir Windows yazılımını veya mobil uygulamayı kullanabilirsiniz. Ayrıca yine bir ekrana veya televizyona bağlayarak müzik, video vb. eğlence olanaklarını da değerlendirmeniz mümkün görünüyor.Üretici Ockel ürünün kutusuna HDMI kablo da eklemiş. Böylece ürünü daha büyük bir ekran ünitesine bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Ekrana bağlanan Sirius A kullanım rahatlığı açısından kendi görüntü ünitesini klavye ve fareye dönüştürüyor. Eğer kendi klavyenizi ve farenizi kullanmak isterseniz bunları cihazınıza rahatlıkla takabilirsiniz.Buna karşın cihazın sadece üç saatlik pil ömrü olması ise uzun kullanımlar için biraz engel çıkartabilir. Dolayısıyla bu anlamda bir tabletin yerini tutamıyor ancak yine de kullanışlı bir ikincil bilgisayar görevi görebilir.