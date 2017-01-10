FLAŞ HABER

Suçsuz Bulundular

Bilim & Teknoloji:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ocak 2017 Salı 20:14

Akıllı Telefon Boyutunda Mini Bilgisayar

Akıllı Telefon Boyutunda Mini Bilgisayar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Akıllı Telefon Boyutunda Mini Bilgisayar
Sirius A, 15,2 santim boyutuyla gerçekten minik bir cihaz fakat üzerinde bir bilgisayarda yer alan her türlü bağlantı çıkışı yer alıyor.

Bilgisayarlar küçüldükçe marifetleri de artıyor. Geçen yıl Sirius B adlı modelini pazara sunan Ockel geçtiğimiz günlerde bir akıllı telefon boyutlarında olan yeni modeli Sirius A'yı çıkardı. Next Web'in yayınladığı habere göre Windows 10 işletim sistemine sahip olan Sirius A, günümüzde piyasaya sürülen çoğu dizüstü bilgisayardan daha fazla sayıdaki bağlantı çıkışı (port) ile öne çıkıyor.
Sirius A önceki modele göre daha iyi donanım yapısı, daha fazla port özelliği ve dokunmatik ekran desteği ile çıtayı yükseltti. Cihaz DisplayPort, HDMI, Ethernet, iki adet USB 3.0, bir adet USB-C portlarına, Micro SD yuvasına ve kulaklık girişine sahip.

Cihaz, Intel Atom x7-Z8750 (dört çekirdekli) işlemci, 6 inç (15,24 cm) 1080 piksel ekran, isteğe bağlı 4 veya 8 GB RAM, 64 veya 128 GB flash disk, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, 3 saat pil ömrü, ön tarafa bakan kamera, mikrofon ve kulaklık gibi donanımlarla gelecek.
Kitlesel fonlama (crowdsourcing) yoluyla para toplanarak üretilen bu cihazın önümüzdeki mayıs ayında 600 – 800 dolar marjında fiyatlarla piyasaya çıkması bekleniyor. Ockel yetkilileri Indiegogo'da açılan kampanyayla yeterli fonlamaya ulaştıklarını açıkladılar.



MİNİK BİLGİSAYAR NE İŞE YARAR?

Cihazın küçük boyutları, bilgisayarınızı cebinizde dolaştırmanın yolunu da açıyor. Bu küçük bilgisayarla herhangi bir Windows yazılımını veya mobil uygulamayı kullanabilirsiniz. Ayrıca yine bir ekrana veya televizyona bağlayarak müzik, video vb. eğlence olanaklarını da değerlendirmeniz mümkün görünüyor.



Üretici Ockel ürünün kutusuna HDMI kablo da eklemiş. Böylece ürünü daha büyük bir ekran ünitesine bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Ekrana bağlanan Sirius A kullanım rahatlığı açısından kendi görüntü ünitesini klavye ve fareye dönüştürüyor. Eğer kendi klavyenizi ve farenizi kullanmak isterseniz bunları cihazınıza rahatlıkla takabilirsiniz.
Buna karşın cihazın sadece üç saatlik pil ömrü olması ise uzun kullanımlar için biraz engel çıkartabilir. Dolayısıyla bu anlamda bir tabletin yerini tutamıyor ancak yine de kullanışlı bir ikincil bilgisayar görevi görebilir.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Telefondan Bile İnce Televizyon! Bir Telefondan Bile İnce Televizyon!
Yüzbinlerce Android Cihaz Tehlikede Yüzbinlerce Android Cihaz Tehlikede
Türk Bilim İnsanının Büyük Başarısı! Türk Bilim İnsanının Büyük Başarısı!
Instagram, Merakla Beklenen Özelliklere Kavuştu! Instagram, Merakla Beklenen Özelliklere Kavuştu!
iPhone 7’yi Kılıfsız Kullanmayın! iPhone 7’yi Kılıfsız Kullanmayın!
Mesajlaşmak Zararlı Mı? Mesajlaşmak Zararlı Mı?
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Bir Telefondan Bile İnce Televizyon!

Haberi Oku