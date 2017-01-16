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16 Ocak 2017 Pazartesi 19:50

Akıllı Saatler Hayat Kurtaracak

Akıllı Saatler Hayat Kurtaracak
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Akıllı Saatler Hayat Kurtaracak
Akıllı saatler yeni işlevler kazanıyor. Artık kalp hastalıklarından, insülin direncine birçok hastalığı akıllı saatlerle tespit etmek mümkün.

Araştırmacılar akıllı saatlerin hastalıkları tespit edebileceğini, hatta önceden öngörebileceğini açıkladı. Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırmada 43 katılımcıya Basis B1 ve Basis Peak akıllı saatleri verildi. Bir sene boyunca deneklerden kalp atışı, vücut sıcaklığı ve uyku verileri toplandı. Bu verileri inceleyen araştırmacılar deneklerin hastalık olasılıklarını değerlendirdi.
Özellikle kalp atışı verileri potansiyel kalp hastalıklarının belirlenmesinde büyük fayda sağladı. Ayrıca deneklerin vücut kütle indeksi ile kalp atışları oranı karşılaştırılarak insülin direnci olan denekler tespit edildi.

Akıllı saatler günümüzde ağırlıklı olarak spor yapanlar tarafından kullanılıyor. Araştırmacılar akıllı saatlerin yaygınlaşması ile kişilerden gelen verilerin değerlendirilerek hastalıkların önceden tespit edileceğini ümit ediyor.
Tabii ki yanlış alarm olasılığı mümkün ayrıca hasta mahremiyeti konularının nasıl aşılacağı henüz bilinmiyor. Akıllı saatler özellikle şehirlerde uzak bölgelerde yaşayan ve düzenli olarak doktor kontrolüne gidemeyen kişiler için hayat kurtarıcı olabilir.


 
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