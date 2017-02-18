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18 Şubat 2017 Cumartesi 18:55

Ailenizle Geçirdiğiniz Vakti Ölçen Akıllı Saat

Ailenizle Geçirdiğiniz Vakti Ölçen Akıllı Saat
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Ailenizle Geçirdiğiniz Vakti Ölçen Akıllı Saat
Japonya'da tasarlanan Family Time Watch, ebevynlerin çocukları ile ne süre ilgilendiğini takip ediyor.

Akıllı saatler birçok konuda çok pratik ve işe yarar gibi gözükmekle beraber, çoğu kişi de onları aşırı pahalı ve işlevsiz buluyor. Ayrıca akıllı saat yerine daha basit bir fitness bilekliği kullanmayı tercih edenler de çok. Fakat öyle bir akıllı saat var ki, hiç tahmin etmeyeceğiniz konuları takip ediyor. Örneğin Aile üyeleriniz ile geçirdiğiniz güzel zamanları…
Akıllı saat pazarından sağlık sektörüne yolculuk
Tokyo kökenli Veldt firmasının ürettiği Tottori West Family Time Watch, anne babaların çocukları ile geçirdikleri zamanı ölçüyor. Ebeveynler saati takıyor, çocuklarda da saat ile devamlı iletişimde bulunan küçük bir verici cihaz bulunuyor. Akıllı saat, ebeveyn ve çocuk arasında 30 metrden fazla mesafe oluştuğunda, geçen zamanı sayarak size ekranında gösteriyor. Eğer çocuklardan ayrı geçirilen zaman, önceden belirlenmiş süreyi aşarsa saat uyarı vererek kullanıcısına durumu bildiriyor.

Saat, Japonya'daki Tottori bölgesinde yerel yönetimin uyguladığı bir programda kullanılmak üzere tasarlanmış. Bu bölge yönetimi, ailelerin şehirden uzaklaşıp kırsal alanlara ve köylere yerleşmesini teşvik eden bir program oluşturmuş. Programa katılan ailelere de bu akıllı saatten birer tane veriliyor. Böylece aile bireylerinin birbirleri ile daha fazla vakit geçirmesini sağlamak amaçlanmış.
Family Time Watch'un bu ilginç özelliği dışında normal akıllı saat fonksiyonları da mevcut. Yani Bluetooth ile akıllı telefona bağlayıp e-posta, mesaj veya sosyal medya uyarılarını alabiliyor, sesli görüşme yapabiliyor, hareket ve uyku takibi de yapabiliyorsunuz.


 
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