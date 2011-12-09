Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Acaba Ufomuydu?

Merkür yakınlarında görüntülenen cisim akıllara UFO şüphesini getirirken, NASA bilimadamları da kararsız.

Acaba Ufomuydu?

Merkür yakınlarında görüntülenen cisim akıllara UFO şüphesini getirirken, NASA bilimadamları da kararsız.

09 Aralık 2011 Cuma 08:59
Acaba Ufomuydu?
banner238

NASA teleskobuna takılan görüntülerde Merkür gezegeninin yakınlarında bir cisim gözüküyor. NASA teleskobundaki cisim ile Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi’nden Haktan Akdoğan’ın yayımladığı fotoğraflardaki iddia edilen UFO görüntüleri aynı..

Yayınlanan teleskop görüntüsünde önce güneş patlamalarından yayılan dalgalar gözlemleniyor. Ardından ise NASA bilimadamlarını bile şaşırtan bir cisim ortaya çıkıyor. Bilim adamları bu cismin güneş patlaması ile ilgisi olmadığını belirtiyor.

Heliospheric Imager-1 teleskobundan elde edilen görüntü kısa sürede izlenme rekoru kırdı. Youtube’ta Videoyu şimdiden 100 bin kişi izledi.

Son Güncelleme: 09.12.2011 08:59
Anahtar Kelimeler:
NasaUzayGezegenUfoMerkürBilimadamı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim