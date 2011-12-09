Acaba Ufomuydu?

NASA teleskobuna takılan görüntülerde Merkür gezegeninin yakınlarında bir cisim gözüküyor. NASA teleskobundaki cisim ile Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi’nden Haktan Akdoğan’ın yayımladığı fotoğraflardaki iddia edilen UFO görüntüleri aynı..

Yayınlanan teleskop görüntüsünde önce güneş patlamalarından yayılan dalgalar gözlemleniyor. Ardından ise NASA bilimadamlarını bile şaşırtan bir cisim ortaya çıkıyor. Bilim adamları bu cismin güneş patlaması ile ilgisi olmadığını belirtiyor.

Heliospheric Imager-1 teleskobundan elde edilen görüntü kısa sürede izlenme rekoru kırdı. Youtube’ta Videoyu şimdiden 100 bin kişi izledi.