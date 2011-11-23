8000 Kilometre Mesafeden Hırsızları Yakalattı

Evinden 8000 kilometre uzakta Mauritius adasında tatil yapan Avustralyalı, teknolojinin yardımıyla evine giren hırsızları yakalattı.

Herald Sun gazetesinin haberine göre, Mauritius adasında tatil yapan Avustralyalı, iPad üzerinden, üç adet kamera bulunan Melbourne'deki evine bir göz atmak istedi.

Evini alt üst eden iki adamı fark eden tatilci, bir arkadaşından yardım isteyerek polisi çağırdı. Polis hırsızları suç üstü yakaladı.

Hırsızların evdeki değerli elektronik eşyaları götürmeye çalıştığı belirtildi.