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01 Aralık 2017 Cuma 19:04

800 Milyonu İşsiz Bırakacaklar

800 Milyonu İşsiz Bırakacaklar

800 Milyonu İşsiz Bırakacaklar
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YÖNETİM danışmanlığı şirketi McKinsey, makineleşme sonucu hangi iş kollarının kaybolacağı ile ilgili bir rapor yayınladı.

“Kaybedilen ve kazanılan meslekler: Otomasyon devrinde işgücünün dönüşümü” adlı raporda, 2030 itibarıyla 800 milyon çalışanın işsiz kalabileceği belirtildi. Rapora göre, 13 yıl içinde mevcut işgücünün yüzde 60’ının robotlara geçeceği öngörülüyor. Bu işlerden bazılarının fast-food çalışanları ile makine operatörleri olacağı belirtilirken, bahçıvanlar, tesisatçılar ve bakıcılar ise risk grubunda. Yeni iş kollarının doğacağı da tahmin edilirken, insanların bunun için yeni beceriler edinmesi gerekecek.

 
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