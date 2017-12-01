800 Milyonu İşsiz Bırakacaklar

“Kaybedilen ve kazanılan meslekler: Otomasyon devrinde işgücünün dönüşümü” adlı raporda, 2030 itibarıyla 800 milyon çalışanın işsiz kalabileceği belirtildi. Rapora göre, 13 yıl içinde mevcut işgücünün yüzde 60’ının robotlara geçeceği öngörülüyor. Bu işlerden bazılarının fast-food çalışanları ile makine operatörleri olacağı belirtilirken, bahçıvanlar, tesisatçılar ve bakıcılar ise risk grubunda. Yeni iş kollarının doğacağı da tahmin edilirken, insanların bunun için yeni beceriler edinmesi gerekecek.