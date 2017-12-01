800 Milyonu İşsiz Bırakacaklar

“Kaybedilen ve kazanılan meslekler: Otomasyon devrinde işgücünün dönüşümü” adlı raporda, 2030 itibarıyla 800 milyon çalışanın işsiz kalabileceği belirtildi. Rapora göre, 13 yıl içinde mevcut işgücünün yüzde 60’ının robotlara geçeceği öngörülüyor. Bu işlerden bazılarının fast-food çalışanları ile makine operatörleri olacağı belirtilirken, bahçıvanlar, tesisatçılar ve bakıcılar ise risk grubunda. Yeni iş kollarının doğacağı da tahmin edilirken, insanların bunun için yeni beceriler edinmesi gerekecek.
“Kaybedilen ve kazanılan meslekler: Otomasyon devrinde işgücünün dönüşümü” adlı raporda, 2030 itibarıyla 800 milyon çalışanın işsiz kalabileceği belirtildi. Rapora göre, 13 yıl içinde mevcut işgücünün yüzde 60’ının robotlara geçeceği öngörülüyor. Bu işlerden bazılarının fast-food çalışanları ile makine operatörleri olacağı belirtilirken, bahçıvanlar, tesisatçılar ve bakıcılar ise risk grubunda. Yeni iş kollarının doğacağı da tahmin edilirken, insanların bunun için yeni beceriler edinmesi gerekecek.