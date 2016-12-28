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28 Aralık 2016 Çarşamba 19:07

7000 mAh’lık Canavar Telefon Satışta

7000 mAh'lık Canavar Telefon Satışta
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7000 mAh’lık Canavar Telefon Satışta
Üst düzey teknik özellikleri ve lüks kaplaması ile Gionee M2017 model cep telefonları satışa çıkıyor.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Gionee, 7000 mah kapasiteli ve tasarımıyla dikkat çeken telefonu M2017 modeli duyurdu. Gionee M2017 teknik detayları ve fiyatı haberimizde!

Son derece şık bir tasarıma sahip olan Gionee M2017, Snapdragon 653 işlemcisine, 6 GB RAM, 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı seçeneklerine sahip. Telefonun 5.7 inç boyutlu ekranı ise 2560 x 1440 ekran çözünürlüğü sunuyor.

BATARYA GİBİ FİYATI DA DEVASA

Gionee M2017 model isimli telefonun arka kısmında 12 MP ve 13 MP çözünürlüklü iki kamera yer alırken, bunlardan bir tanesi iPhone 7 Plus modelinde olduğu gibi 2x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Telefonun ön tarafında ise 8 MP çözünürlüklü kamera kullanılmış.
155.2 x 77.6 x 10.78 mm ölçülere ve 238 gram ağırlığa sahip olan telefonda, USB Type-C girişi, parmak izi okuyucu gibi donanımlar da yer alırken, 7000 mah batarya ise M2017’nin en dikkat çeken özelliği olarak nitelendirilebilir.

6 Ocak 2017 tarihinden itibaren satışa çıkacak olan Gionee M2017’nin 128 GB kapasiteli modelinin fiyatı 1010 dolar olarak açıklandı. 256 GB bellekli olan model ise timsah derisi arka kaplaması ile 2446 dolar satışa etiketine sahip olacak.


 
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