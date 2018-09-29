6,5 milyon kişinin bilgileri çalındı!

80 ülkeden kullanıcısı olan online ABD'li moda perakendecisi SHEIN'in siber saldırıya uğrayarak, 6,5 milyon kullanıcısının bilgilerinin çalındığı açıklandı.

SHEIN markası, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu toplam 80 ülkeye online satış yapan bir moda perakendecisi. 2008 yılında kurulan ABD'li moda perakendecisi SHEIN siber saldırıya uğradığını açıkladı. Türkiye'den de pek çok kişinin de alışveriş yaptığı giyim sitesi, yaklaşık 6.5 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerinin ve şifrelerinin çalındığını duyurdu.

Saldırının, bu yılın Haziran ayından Ağustos ayının başına kadar olan sürede gerçekleştirildiği bildirildi. Şirket, kullanıcıların ödeme yaptığı kredi kartlarına ait bilgilerin sistemlerinde depolanmadığını ve bu bilgilerin ele geçirildiğini gösteren bir kanıt olmadığını vurgularken, hackerlerin faydalandığı güvenlik zafiyetlerinin tespit sonrasında ortadan kaldırıldığını dile getirdi.

Saldırının ardından kullanıcılarına şifre değiştirme önerisinde bulunan şirket, etkilenen kesim içinden belli sektördeki kullanıcılara bir yıllık kimlik tehdidi takip hizmeti sunmaya başladıklarını duyurdu.