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Kayıp Aranıyor!

Bilim & Teknoloji:
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29 Aralık 2016 Perşembe 17:26

6 YAŞINDA APPLE'IN EN ÇOK GÜVENDİĞİ ÖZELLİĞİNİ KIRDI !

6 YAŞINDA APPLE'IN EN ÇOK GÜVENDİĞİ ÖZELLİĞİNİ KIRDI !
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6 YAŞINDA APPLE'IN EN ÇOK GÜVENDİĞİ ÖZELLİĞİNİ KIRDI !
Henüz 6 yaşındaki minik çocuk Apple'ın Touch ID teknolojisini "yazılımsız" kırmayı başardı.

Her ne kadar Apple'ın Touch ID parmak izi okuma teknolojisi telefonunuzu korumak için iyi bir yöntem gibi gözükse de, çok basit hatalar, bu yöntemi yerle bir edebiliyor. Buna benzer bir olay, Bethany Howell'ın 250 dolar kaybetmesine sebep oldu. Arkansaslı anne tatil döneminden bir önceki hafta koltukta uyurken, altı yaşındaki kızı Ashlynd, annesinin parmak izini telefona okutarak, Amazon uygulamasını açtı.

Wall Street Journal'ın söylediğine göre Ashlynd'in ebeveynleri Pokémon eşyaları için 13 sipariş makbuzu aldıklarında ilk düşünceleri hack'lendikleri olmuş. Ya da belki masum çocuklarının yanlışlıkla Pokémon eşyalarını satın aldıklarını düşündüler. Ancak Ashlynd annesine, alışveriş yaptığını ama endişelenecek bir şey olmadığını, sipariş ettiği her şeyin direkt olarak eve geleceğini söyledi.

Amazon, Howell'lerin aldığı 13 eşyanın sadece dördünü iade etmelerine izin verdiği için de aile, kızlarına Noel Baba'nın ne istediğini öğrendiğini ve bu yüzden de onun istediği şeyleri getireceğini söylediler.


 
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