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6 milyon dolarlık Bugatti yok sattı

Bugatti yeni hiper modeli Divo ile otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak.

6 milyon dolarlık Bugatti yok sattı

Bugatti yeni hiper modeli Divo ile otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak.

01 Eylül 2018 Cumartesi 11:44
6 milyon dolarlık Bugatti yok sattı

BugattI yeni hiper modeli Divo ile otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak. Bugatti, 1.480 beygir güç üreten 8.0 litre W12 motorla donatılan Divo’yu tanıttı. Divo’nun fiyatı 5.8 milyon dolar (34.8 milyon lira) olarak açıklandı. Divo, markanın bugüne kadar piyasaya sunduğu en pahalı model unvanını aldı. Bugatti Başkanı Stefan Winkelmann, Divo’dan 40 adet üretileceğini ve hepsinin kısa süre içinde özel müşterileri tarafından satın alındığını söyledi. Divo, Türkiye’de satılsaydı fiyatı 17.8 milyon dolar (106.8 milyon lira) olacaktı. 

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