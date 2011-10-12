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50 Saati Sosyal Medyada Geçiriyorlar.

Sosyal medya araştırmasının sonuçlarına göre gençler, haftada 50 saatini sosyal medyada geçirmekteler.

50 Saati Sosyal Medyada Geçiriyorlar.

Sosyal medya araştırmasının sonuçlarına göre gençler, haftada 50 saatini sosyal medyada geçirmekteler.

12 Ekim 2011 Çarşamba 14:18
50 Saati Sosyal Medyada Geçiriyorlar.
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Youth Insight'ın yaptığı sosyal medya araştırmasının sonuçlarına göre gençler, haftada 50 saatini sosyal medyada geçiriyor.

Araştırma, gençlerin sosyal medyadaki davranışlarını anlamak, sosyal medya yoluyla markalar ile aralarında kurdukları ilişkinin boyutunu tanımlamak, markaların bu yolla gençliğe ne kadar ulaşabildiğini öğrenebilmek amacıyla yapıldı.

Türkiye'deki lise ve üniversite öğrencilerini temsil edecek şekilde 7 coğrafi bölgeden 500 lise ve 500 üniversite öğrencisinin katılımı gerçekleştirilen araştırmada, anketlere katılan gençlerde yaş aralığı lise öğrencileri için 15-20, üniversite öğrencileri için 18-26 oldu.

Araştırma sonuçlarına göre, gençler, 25 saat hafta içi, 25 saat hafta sonu olmak üzere bütün bir hafta 50 saatini sosyal medyada geçiriyor.

Üniversite öğrencilerinin ortalama arkadaş sayısı 400, lise öğrencilerinin 439 iken, gençlerin Facebook'ta ortalama 415 arkadaşları bulunuyor.

Üniversitelilerin yüzde 71'i en fazla akşam 20.00-02.00 arası, liselilerin yüzde 67'si 16.00-24.00 arası Facebook'ta zaman geçiriyor.

Facebook'ta her iki gençten biri, en az bir markanın sayfasını takip ediyor. Facebook'ta marka sayfalarının takip edilme oranı üniversite öğrencileri için yüzde 43, lise öğrencileri için yüzde 49.

Beğenilen/takip edilen marka sayısı, ortalama 17 iken, en çok beğenilen sayfalar, hazır giyim ve telekomünikasyon markalarının sayfaları. Sosyal medyada çıkan markalar hakkındaki olumlu ve olumsuz yorumlar, her iki gençten birini etkiliyor. Olumsuz yorumlardan etkilenme oranı, olumlu yorumlara göre daha fazla.

TAKİP EDİLEN ÜNLÜ SAYISI

Twitter'da üniversite öğrencilerinin takip ettiği ortalama ünlü sayısı 24, lise öğrencilerininki 22,8 oldu. Liselilerin yüzde 43'ü ve üniversitelilerin yüzde 39'u, en az 1 ünlü sayfasını takip ederken, en az 1 marka sayfasını takip etme oranları sırası ile yüzde 18 ve yüzde 9.

Haftada ortalama 6 gün Facebook'a, 5 gün Twitter'a giriliyor. Gençlerin tamamına yakını her gün Facebook'u ziyaret ediyor. Twitter hesabı olanlar ise haftada en az 4 kez hesaplarına giriş yapıyor ve tweetleri takip ediyor.

Her 10 gençten yalnızca 1'i kendisine ait bir bloga sahip. Blog sahipleri, haftada ortalama 2 kez paylaşım yapıyor.

Youth Insight kurucu ortaklarından Gökhan Kavasoğlu, yeni nesil iletişim araçlarının en önemlilerinden biri olan sosyal medyanın, bilinen pazarlama ve iletişim kurallarını değişime zorladığını belirterek, gençlerin, sosyal medyayı, toplumun diğer kesimlerinden çok daha hızlı benimsediğini ve hayatlarının vazgeçilmez bir öğesi haline getirdiğini kaydetti.

Araştırmaya göre her 10 gencin 9'unun sosyal medyada olduğunu kaydeden Kavasoğlu, ''Sosyal mecralar, markaların gençler ile en yoğun etkileşimde bulunabileceği bir fırsat haline geldi. Sosyal medyada gerçek hayatta kurduklarından daha çok kişi ile iletişim halindeler. Ortalama 415 arkadaşları var. Yani, bir markanın sadece 2 bin 500 kişiyi bir araya getirerek 1 milyon kişiye ulaşma imkanı var'' dedi.

Son Güncelleme: 12.10.2011 14:18
Anahtar Kelimeler:
GençInternetBilgisayar
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