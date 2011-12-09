4 tekerlekli cep telefonu

2011 Tokyo Motor Show'da ortaya çıkan Toyota'nın son konsept otomobili, teknoloji ve otomobil meraklılarının ilgisini çekecek cinsten özelliklere sahip.

Fun-Vii adındaki otomobilin birçok parçası internete bağlanabiliyor ve bir akıllı cep tarafından kontrol edilebiliyor. Aracın yüzeyinin büyük bir bölümü, sürücünün isteğine göre ayarlanabilen dev dokunmatik ekranlardan oluşuyor.

Ekranların rengi, grafikleri ve etkileşimli arayüzleri değiştirilebiliyor. Araç, teorik de olsa sürücüye ihtiyaç duymadan, kendi kendine gidebiliyor. Toyota'nın aracı üretime geçirmek gibi bir planı olmasa da konsept ve teknoloji, önümüzdeki senelerde hayata geçebilir.

4 TEKERLEKLİ CEP TELEFONU/ FOTO GALERİ