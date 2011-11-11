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3G hızında Türkiye

2009'da tanıştığı 3G teknolojisinde abone sayısı 24,8 milyonu buldu

3G hızında Türkiye

2009'da tanıştığı 3G teknolojisinde abone sayısı 24,8 milyonu buldu

11 Kasım 2011 Cuma 13:34
3G hızında Türkiye
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BTK, TÜİK ve Kalkınma Bakanlığının verileri dikkate alınarak yapılan ''2011 Yılı Hanelerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuçları''ndan derlediği bilgilere göre, Ağustos 2009'dan itibaren kullanılmaya başlanan üçüncü nesil (3G) mobil haberleşme hizmetlerinin kullanımı hızlı şekilde artış gösterdi.

Hizmete başlamasının ardından dört ay gibi kısa bir sürede 3G abone sayısı 7,1 milyona ulaştı. Bu rakam 2011 yılının Haziran ayı itibarıyla ise 24,8 milyonu buldu.

Ağustos 2009'dan Haziran 2011'e kadar olan dönemde mobil geniş bant erişim hizmetlerini kullanan abone sayısı da 641 binden 3,6 milyona yükseldi.

İKİ KİŞİDEN BİRİ İNTERNET KULLANICISI
Araştırmada 16-74 yaş grubundaki bireyler baz alındı. Buna göre, 2009 yılında yüzde 40,1 olan bilgisayar kullanıcı oranı geçen yıl yüzde 43,2'ye yükseldi. Araştırmada, 2011 yılında bilgisayar kullanıcı oranının yüzde 46,4 olacağı tahmin ediliyor.

İnternet kullanıcıların oranı ise 2009 yılında yüzde 38,1 iken bu oran geçen yıl yüzde 41,6'ya yükseldi. İnternet kullananların oranı bu yıl da artarak yüzde 45 oldu.

EVLERİN NEREDEYSE YARISINDA İNTERNET ERİŞİMİ MEVCUT
2009 yılında hanelerin üçte birinde internet erişimi söz konusuyken bu oran geçen yıl yüzde 41,6, bu yıl da yüzde 42,9 olarak gerçekleşti. İnternet erişimi olan hanelerin yüzde 91,5'inde geniş bant erişim mevcut.

2010 yılı ''Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi''nin sonuçlarına göre de bilgisayar kullanan girişimlerin oranı 2009'da yüzde 90,7 iken geçen yıl küçük bir artışla yüzde 92,3'e yükseldi. 2009'da yüzde 88,8 olan internet erişimine sahip girişimlerin oranı ise geçen yıl yüzde 90,9 olarak kaydedildi. Ankette, 10 ya da daha fazla çalışanı olan girişimler dikkate alındı.

SABİT TELEFON ABONE SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Sabit telefon abone sayısında ise düşüş sürdü. 2009'da 16 milyon 530 bin olan sabit telefon abonesi, geçen yıl 16 milyon 200 bin, bu yıl da 15 milyon 300 bine düştü.

Gerek numara taşınabilirliği gerekse birçok avantajlı tarifenin hayata geçirilmesiyle 2009 ve 2010'da düşüş gösteren mobil telefon abone sayısı da bu yıl küçük bir artış kaydetti.

2009'da 62 milyon 800 bin, 2010'da 61 milyon 800 bin olan mobil telefon abone sayısı; bu yıl 65 milyon olarak gerçekleşti.

Son Güncelleme: 11.11.2011 13:34
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeGsm3g
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