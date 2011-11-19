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3 teknoloji devinden gözlük ortaklığı

Samsung, Sony ve Panasonic... Her fırsatta didişen bu 3 dev, bakın hangi konuda bir araya geliyor...

3 teknoloji devinden gözlük ortaklığı

Samsung, Sony ve Panasonic... Her fırsatta didişen bu 3 dev, bakın hangi konuda bir araya geliyor...

19 Kasım 2011 Cumartesi 10:20
3 teknoloji devinden gözlük ortaklığı
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3 teknoloji devinden "gözlük" ortaklığı

Samsung, Sony ve Panasonic...

Her fırsatta didişen bu 3 dev, bakın hangi konuda bir araya geliyor.Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Samsung, Sony ve Panasonic, güçlerini birleştiriyor.

Aralarındaki farkları bir kenara bırakan devler, Full HD 3D gözlüklerin standartlaşması için birlikte hareket edecek. Sony'den yapılan açıklamada konuyla ilgili bir lisans programı üzerinde çalışıldığı dile getirilirken, bu ortak çalışma sayesinde 3D ekran, 3D senkronizasyon vericileri, 3D Active Shutter gözlükleri veya bu ürünler için Bluetooth yongaları üretenler, Full HD 3D Gözlük teknolojisini kullanan ürünleri geliştirmeye ve üretmeye başlamak için lisans alabilecek.

Tüketiciler 3D TV ve 3D gözlük gibi özel logoları olan ekranları görerek bu teknolojilerin hangi cihazlarla uyumlu olduğunu görebilecek.

Son Güncelleme: 19.11.2011 10:20
Anahtar Kelimeler:
TeknolojiSamsungSonyGözlükPanasonic
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