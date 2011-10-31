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25 bin telefonu bedava verecekler

Microsoft ve Nokia, Windows Phone ile çalışan yeni Nokia Lumia telefonları belli kişilere ücretsiz dağıtma....

25 bin telefonu bedava verecekler

Microsoft ve Nokia, Windows Phone ile çalışan yeni Nokia Lumia telefonları belli kişilere ücretsiz dağıtma....

31 Ekim 2011 Pazartesi 12:57
25 bin telefonu bedava verecekler
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Microsoft ve Nokia, Windows Phone ile çalışan yeni Nokia Lumia telefonları belli kişilere ücretsiz dağıtma kararı aldı.

Nokia'nın yeni akıllı telefonlarını Londra'da tanıtmasıyla birlikte gözler Nokia ve Microsoft ikilisine çevrilirken, yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu kez yazılım geliştiricilerini düşünen Nokia-Microsoft ikilisi, 25 bin adet Windows Phone'lu Lumia cep telefonunu ücretsiz olarak geliştiricilere sunacak.

Buradaki amaç ise yazılım geliştiricilerini Windows Phone platformuna özel yazılım geliştirmeleri için teşvik etmek...

Zira günümüzde telefonların donanımsal özelliklerinden öte uygulama yelpazesinin çeşitliliği de son derece önem arzediyor. Hürriyet'in derlediği habere göre See Ray kod adıyla haftalarca konuşulan Nokia Lumia 800'ün 3.7 inç'lik bir ekranı varken, 1.4 GHz tek-çekirdek Snapdragon işlemci kullanıyor. Microsoft, bu kampanya ile 100 bin yazılım geliştiriciye uygulama geliştirtmeyi planlıyor.

Son Güncelleme: 31.10.2011 12:57
Anahtar Kelimeler:
TelefonWindowsNokiaPhoneLumia
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