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243 Dolara 3 GB Ram'li iPhone 6!

Çin firmaları herşeye rağmen en iyi yaptıkları işi yapmaya devam ediyor ve kopyalıyorlar... iPhone 6'yı klonlayan Çin, yaptığı yeni ürünün tanıtımını da yapmaktan geri kalmadı.

243 Dolara 3 GB Ram'li iPhone 6!

Çin firmaları herşeye rağmen en iyi yaptıkları işi yapmaya devam ediyor ve kopyalıyorlar... iPhone 6'yı klonlayan Çin, yaptığı yeni ürünün tanıtımını da yapmaktan geri kalmadı.

04 Aralık 2014 Perşembe 22:42
243 Dolara 3 GB Ram'li iPhone 6!
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243 Dolara 3 GB Ram'li iPhone 6!
Çin firmaları herşeye rağmen en iyi yaptıkları işi yapmaya devam ediyor ve kopyalıyorlar... iPhone 6'yı klonlayan Çin, yaptığı yeni ürünün tanıtımını da yapmaktan geri kalmadı.


Apple'ın iPhone 6'sı satışa çıkalı henüz 2 ay kadar oldu fakat cihazın bir çok kopyası şimdiden piyasada satışa sunuldu. Hatta hatırlayacağınız üzere Lenovo bile Sisley S90'la tam bir iPhone 6 kopyasını tanıttı.

Kopyaların belki de en benzeri ve en güçlü donanıma sahip olanı ise Dakelele Big Cola 3 oldu. İsmi biraz garip olabilir ama cihazın özellikleri ve fiyatına bakınca isim önemini yitiriyor.

5 inch 1080p ekrana sahip olan Dakelele Big Cola 3, ayrıca 64-bit sekiz çekirdekli MediaTek MT6752 işlemciye, 3 GB RAM'e, 16 GB dahili depolama alanına, microSD desteğine, 13 MP Sony IMX214 ana kameraya, 8 MP Sony IMX219 ön kameraya ve Android 4.4 KitKat işletim sistemine sahip.

Tüm bu özelliklerle hiç de fena sayılamayacak bir portre çizen iPhone 6 kopyası Dakelele Big Cola 3'ün fiyatı ise yalnızca 243 dolar.

Fiyat, donanım, görünüm tamam, fakat insanın aklında hep bir "kalite" sorusu kalıyor.
 

Son Güncelleme: 04.12.2014 22:43
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Çin Firmaları Herşeye Rağmen En Iyi Yaptıkları Işi Yapmaya Devam Ediyor Ve Kopyalıyorlar... IPhone 6yı Klonlayan ÇinYaptığı Yeni ürünün Tanıtımını Da Yapmaktan Geri Kalmadı.
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