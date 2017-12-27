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2017 Yılının En İyi Oyunları Belli Oldu

2017 Yılının En İyi Oyunları Belli Oldu

27 Aralık 2017 Çarşamba 23:04
2017 Yılının En İyi Oyunları Belli Oldu
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Oyun sektörü bu sene kıyasıya bir rekabet halindeydi. Play Station ve Nintendo gibi firmalar bir bir hamlelerini yaparken rekabet ortamı da iyice kızıştı. 2017 yılını geride bırakmaya hazırlanırken bu yılın en iyi oyunları da belli oldu. İşte bu yılın en iyi oyunları...

15. Sniper Elite 4

14. Mario + Rabbids: Kingdom Battle

13. Yakuza 0

12. Destiny 2

11. What Remains of Edith Finch

10. Metroid: Samus Returns

9. Resident Evil 7

8. Nier: Automata

7. Assassin’s Creed Origins

6. Nioh

5. Wolfenstein 2: The New Colossus

4. Horizon Zero Dawn

3. Persona 5

2. Super Mario Odyssey

1. Zelda: Breath of the Wild

Son Güncelleme: 28.12.2017 00:10
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