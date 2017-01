2016’nın En Çok Satan Video Oyunları Belli Oldu



Geçen yıl Call of Duty: Infinite Warfare ve Battlefield 1 oyuncuların kalbini kazanmak için kıyasıya çarpıştılarABD, Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci oyun pazarı. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki oyun satışları birleştirildiğinde ancak ABD kadar edebiliyor. Dolayısı ile bu pazarda en satan oyunlar, dünyanın tamamında popülarite olarak çok büyük önem taşıyor. Araştırma firması NPD Group'un 2016 sonu video oyun piyasası raporu, ABD'de geçtiğimiz yılın en popüler oyunlarını listeliyor.Tam listeyi aşağıda bulabilirsiniz, listeler hem fiziksel hem de dijital oyun satışları toplanarak oluşturulmuş durumda. Fakat listede eksikler de var, mesela Nintendo'nun oyunları ve World of Warcraft'ın yapımcısı Blizzard'ın Battle.net oyun ağı üzerinden yaptığı satışlar listede yer almıyor. Bunun firmaların yeterli veri sağlamaması nedeniyle oluştuğu belirtilmiş.1. Call of Duty: Infinite Warfare2. Battlefield 13. The Division4. NBA 2K175. Madden NFL 176. Grand Theft Auto V7. Overwatch (Battle.net satışları hariç)8. Call of Duty: Black Ops III9. FIFA 1710. Final Fantasy XVListede bir numarada Call of Duty serisinin en yeni oyunu Infinite Warfare var. CoD serisinin oyuncular arasındaki popüleritesi düşünüldüğünde hiç şaşırtıcı değil. Onun en büyük rakibi olan Battlefield serisinin de en yeni oyunu olan Battlefield 1, yine şaşırtıcı olmayan şekilde ikinci olmuş. Ama ilginç olan çıkışından kısa süre sonra senaryo modu bitirilip, online modu da oyuncular tarafından terkedilen The Division'ın üçüncü sırada çıkması. Yine ilginç noktalardan biri, listedeki Grand Theft Auto V ve CoD: Black Ops III oyunlarının 2016 yılından önce piyasaya çıkmış olmaları. Yine de bu listede yer almaları, iki oyunun da hala çok sevilerek oynandığını gösteriyor.ABD'de 2016'nın tüm video oyun satışları 2,7 milyar dolar olarak hesaplanmış. Bu rakam 2015'in toplam 3,2 milyar dolarından yüzde 15 daha düşük. Donanım satışları ise 2015'de 1,24 milyar dolar ederken, 2016'da yine düşüş göstererek 994,9 milyon dolara gerilemiş durumda.