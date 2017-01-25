FLAŞ HABER

3 Yıl Hapis Yatacak

Bilim & Teknoloji:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Ocak 2017 Çarşamba 20:21

2016’nın En Çok Satan Video Oyunları Belli Oldu

2016'nın En Çok Satan Video Oyunları Belli Oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
2016’nın En Çok Satan Video Oyunları Belli Oldu
Geçen yıl Call of Duty: Infinite Warfare ve Battlefield 1 oyuncuların kalbini kazanmak için kıyasıya çarpıştılar

ABD, Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci oyun pazarı. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki oyun satışları birleştirildiğinde ancak ABD kadar edebiliyor. Dolayısı ile bu pazarda en satan oyunlar, dünyanın tamamında popülarite olarak çok büyük önem taşıyor. Araştırma firması NPD Group'un 2016 sonu video oyun piyasası raporu, ABD'de geçtiğimiz yılın en popüler oyunlarını listeliyor.
Tam listeyi aşağıda bulabilirsiniz, listeler hem fiziksel hem de dijital oyun satışları toplanarak oluşturulmuş durumda. Fakat listede eksikler de var, mesela Nintendo'nun oyunları ve World of Warcraft'ın yapımcısı Blizzard'ın Battle.net oyun ağı üzerinden yaptığı satışlar listede yer almıyor. Bunun firmaların yeterli veri sağlamaması nedeniyle oluştuğu belirtilmiş.


EN ÇOK SATAN OYUNLAR

1. Call of Duty: Infinite Warfare
2. Battlefield 1
3. The Division
4. NBA 2K17
5. Madden NFL 17
6. Grand Theft Auto V
7. Overwatch (Battle.net satışları hariç)
8. Call of Duty: Black Ops III
9. FIFA 17
10. Final Fantasy XV

Listede bir numarada Call of Duty serisinin en yeni oyunu Infinite Warfare var. CoD serisinin oyuncular arasındaki popüleritesi düşünüldüğünde hiç şaşırtıcı değil. Onun en büyük rakibi olan Battlefield serisinin de en yeni oyunu olan Battlefield 1, yine şaşırtıcı olmayan şekilde ikinci olmuş. Ama ilginç olan çıkışından kısa süre sonra senaryo modu bitirilip, online modu da oyuncular tarafından terkedilen The Division'ın üçüncü sırada çıkması. Yine ilginç noktalardan biri, listedeki Grand Theft Auto V ve CoD: Black Ops III oyunlarının 2016 yılından önce piyasaya çıkmış olmaları. Yine de bu listede yer almaları, iki oyunun da hala çok sevilerek oynandığını gösteriyor.

ABD'de 2016'nın tüm video oyun satışları 2,7 milyar dolar olarak hesaplanmış. Bu rakam 2015'in toplam 3,2 milyar dolarından yüzde 15 daha düşük. Donanım satışları ise 2015'de 1,24 milyar dolar ederken, 2016'da yine düşüş göstererek 994,9 milyon dolara gerilemiş durumda.



 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Star Wars' Teknolojisi Gerçek Olmak Üzere 'Star Wars' Teknolojisi Gerçek Olmak Üzere
WhatsApp'a Üç Yeni Özellik Geldi WhatsApp'a Üç Yeni Özellik Geldi
Cama Yapıştırın Telefonunuz Şarj Olsun! Cama Yapıştırın Telefonunuz Şarj Olsun!
Akıllı Telefon İle Sperm Testi! Akıllı Telefon İle Sperm Testi!
MacOS İşletim Sisteminde Virüs Paniği! MacOS İşletim Sisteminde Virüs Paniği!
30 Bin Dolarlık Tesbih Yaptı 30 Bin Dolarlık Tesbih Yaptı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

'Star Wars' Teknolojisi Gerçek Olmak...

Haberi Oku