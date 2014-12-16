2015'te Akıllı Telefonlara Gelecek Özellikler!

Günümüzün en son akıllı telefon modelleri oldukça etkileyici özelliklere sahip. Peki 2015’den itibaren telefonlarımızda hangi özellikleri göreceğiz?



Akıllı telefon pazarının en büyük Oyuncularından biri Qualcomm firması. Firma her türlü cihazın beyni olan, çeşitli performans seviyelerinde işlemciler ve elektronik parçalar üretiyor. Her ne kadar bu sektörde rakip olarak Nvidia’nınTegra işlemci ürünleri ve Samsung’un iddialı yeni nesil işlemcileri bulunsa bile lider hala Qualcomm.







Qualcomm’un 2015 için çizdiği tabloda, akıllı telefonlar çok etkileyici bazı özelliklere kavuşuyorlar. Firma bunların hepsinin, yeni ve şimdiye kadarki en güçlü ürünleri olan Snapdragon 810 işlemcisi ile mümkün olacağını iddia ediyor. Tabii bu özellikleri cihazlarında kullanmayı tercih etmek, telefon üreticilerine kalmış bir karar.





1) 4K Video Daha Fazla Yayılacak

Daha şimdiden LG G3 gibi akıllı telefon modelleri 4K (Quad HD – 2,560 x 1,440 piksel) çözünürlükteki ekranlara sahip. Bu seviyeden sonra insan gözünün daha fazlasını ayırt etmesi zaten mümkün değil. Ama 4K ekranları kullanan cihazlar arttıkça, bu özellikte içeriğin üretilmesi, kullanımı ve paylaşımı da artacak. Çünkü daha falza cihaz 4K video oynatır ve işleyebilir hale gelecek. Qualcomm 2018’de 500 milyon adet 4K kullanan cihaz olacağını öngörüyor.





2) Optik Yakınlaştırma, Dijital Olarak Mümkün Olacak

Akıllı telefon kameralarındaki en ciddi sıkıntılardan biri, dijital yakınlaştırma özelliğinin asla optik yakınlaştırma kadar kaliteli sonuç vermemesi. Ama yeni cihazlar için tasarlanmış bir teknoloji bunu değiştrebilir. Biri geniş açıya, diğeri ise telefoto lense sahip iki kameralı telefonlar, gelişmiş görüntü işleme özelliği sayesinde optik yakınlaştırmayı simüle edebilir olacaklar.





3) Ses Kayıt Kalitesi ve Özellikleri Artacak

Daha gelişmi mikrofonlar ve ses işleme özellikleri sayesinde, yeni akıllı telefonlarda video kayıt sırasında sesin nereden geldiği saptanabilecek. İstenirse belli bir ses kaynağı (mesela odakladığınız kişinin sesi) diğer çevresel seslerden gerçek zamanlı şekilde ayrıştırılabilecek.





4) Cihazları Medya Bilgisayarı Yerine Kullanabileceğiz

Şu anda bile akıllı cihazlarımızı kablosuz ağ üzerinde TV veya monitörlere içerik (fotoğraf, video, müzik gibi) yollamak için kullanmak mümkün. Ama gelecek seneden itibaren, yeni işlemciler ile cihazlarımız o kadar güçlenecek ki, özel aparatlar ile onları basit birer ev bilgisayarı gibi kullanabileceğiz. Artık televizyonun yanına ayrı bir mini medya bilgisayarı koymaya gerek kalmaycak.





5) Telefonlar Oyun Konsolu Gibi Çalışacak

Akıllı telefonlar için tasarlanmış ve sayıları gittikçe artan oyun kumandaları ve aksesuarlar, yeni nesil işlemciler ile birleşince herkesin elinde birer oyun konsolu olacak. TV’ye veya monitöre kablosuz yansıtacağımız HD/4K görüntü kalitesi ile, akıllı telefonlar neredeyse yeni nesil oyun konsolları kadar becerikli hale gelecekler.

