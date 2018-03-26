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2 sene sonra telefonlarımız böyle mi olacak?

Bir Wall Street firmasının hazırladığı rapora göre Apple hayal etmesi güç bir akıllı telefon geliştirdiği haberini duyurdu. Tim Cook önderliğinde katlanabilir iPhone'nu 2020 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

2 sene sonra telefonlarımız böyle mi olacak?

Bir Wall Street firmasının hazırladığı rapora göre Apple hayal etmesi güç bir akıllı telefon geliştirdiği haberini duyurdu. Tim Cook önderliğinde katlanabilir iPhone'nu 2020 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

26 Mart 2018 Pazartesi 21:35
2 sene sonra telefonlarımız böyle mi olacak?
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Bank of America Merrill Lynch tarafından hazırlanan raporda, Tim Cook önderliğindeki teknoloji devi Apple’ın, 2020’de katlanabilir iPhone’u piyasaya süreceği belirtildi.

Analist Wamsi Mohan tarafından kaleme alınan raporda, şirketin iPhone OLED versiyonlarında 2018 yılında çok fazla değişiklik beklenmemesi gerektiği vurgulanırken “Kontrollerimiz Apple’ın tedarikçileriyle birlikte katlanabilir bir model üzerine çalıştıklarını gösteriyor” ifadeleri yer aldı.

iphone-yeni

CNBC’de yer alan habere göre ilgili rapor, Apple’ın Asya’daki tedarikçileriyle yapılan görüşmelerin ardından hazırlandı. Apple, iPhone kullanıcılarını heyecanlandıran haberlerle ilgili yorum yapmayı reddetti.

Katlanabilir cihazların akıllı telefonlar teknolojisinde bir sonraki adım olduğu bir süredir dile getiriliyordu. Lenovo ve Samsung katlanabilir ekranlı konsept cihazlarını tanıttılar ve bazı şirketler patent de aldı ancak katlanabilir bir ürün henüz fiziki olarak üretilerek piyasaya sürülmüş değil.

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