10 yıl dayanan pil!

Çip üreticisi Broadcom, kablosuz klavyelere 10 yıl pil ömrü sunacak bir Bluetooth çipseti üzerinde çalıştığını duyurdu.

Broadcom'a göre BCM20730 Bluetooth çipini kullanan kablosuz klavyeler, ömrü boyunca aynı iki kalem pili kullanacak. Aynı çip, farelerde, 3D active shutter gözlüklerde, uzaktan kumandalarda ve oyun denetimlerinde de kullanılacak.

Milliyet'in haberine göre; Broadcom'un BCM20730 çipi, USB emülasyon ve şirkete ait ZeroTouch yapılandırma teknolojisini kullanarak yüklemeyi de oldukça baside indirgiyor.

BCM20730 şu an tam kapasite üretim aşamasında, ancak şirket ilk ürünlerin ne zaman ortaya çıkacağı konusunda herhangi bir bilgi vermiyor. Piyasa araştırma şirketi In-Stat'a göre Bluetooth destekli cihaz sevkiyatı, 2013'de iki milyarı geçecek.