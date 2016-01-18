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Kansızlığın Nedeni 'Kurt' Olabilir!

Kansızlığın Nedeni 'Kurt' Olabilir!

18 Ocak 2016 Pazartesi 19:44
Kansızlığın Nedeni 'Kurt' Olabilir!
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Kansızlığın Nedeni 'Kurt' Olabilir!

Çocuklarda, gelişme geriliğinin önemli nedenlerinden biri olan bağırsak kurtları; el, ağız, dışkı ve nadiren de deri yoluyla bulaşabiliyor. Özellikle bir yaş civarındaki çocuklarda; kansızlık, iştahsızlık ve mide-bağırsak şikayetlerine de yol açabilen sorun, hijyen kurallarına dikkat edilerek ve erken evrede tedaviye başlanarak kontrol altına alınabiliyor.
Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Aşkın Güra Nemlioğlu, bağırsak kurtlarının belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Bebeklikten itibaren bulaşabilir Bağırsak kurtları yani parazitlerin bulaşmasına zemin hazırlayan en önemli sorun, hijyen kurallarına dikkat edilmemesidir. Bu nedenle bebek doğduğu ve beslenmeye başladığı andan itibaren bağırsak kurtlarıyla karşılaşma riski de oluşur. Bebeklerde anne sütünden ek besinlere geçildiği dönemde besinler hazırlanırken hijyen kurallarına uyulması çok önemlidir. Aksi takdirde parazit bulaşabilir. 12 ay civarındaki bebeklerde her şeye dokunma ve bulduklarını ağzına götürme güdüsü güçlü olduğundan, bu yaş grubunda bağırsak parazitlerine daha sık rastlanır. Bağırsak kurtlarına bağlı enfeksiyonlar genellikle belirti vermez. Ancak çocuklarda ilerleyen dönemde anemi, beslenme bozukluğu, fiziksel ve zihinsel gelişimde azalmaya neden olabilir.

Çocuğun ağzından gece uykusunda salya geliyorsa… Çocuklarda genital bölgede kaşıntı, gece uykuda ağızdan salya akması, diş gıcırdatma, iştahsızlık, kansızlık, aşırı gaz çıkarma, geğirme, ishal, bulantı-kusma durumlarında parazit ihtimali akla gelmelidir. Bazen bebeklerin bezlerinde kıl kurtları görülebilir. Çok küçük çocuklarda ve bebeklerde parazite rastlanması, bağışıklık sistemi ile ilgili çok önemli sorunların olabileceğini düşündürmelidir. Hastalık, basit temizlik kurallarına uyulması ve parazit taşıyanların tedavi edilmesi ile kontrol altına alınabilir.

Evdeki tüm bireyler tedavi edilmeli Bağırsak kurtlarının teşhisi için öncelikle dışkıda inceleme gerekir. Bazen bunun birkaç kez tekrarlaması gerekli olabilir. Bunun yanında kan tahlilleri de yapılır. Anne-baba ya da bakıcı, çocukların makat bölgelerinde kıl kurtlarını çıplak gözle gördüğü durumlarda tetkik yapılmadan da tedaviye başlanabilir. Enfeksiyon evde ortaya çıktığında ailedeki diğer bireylere de hızla bulaşacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle hangi ilaç grubu kullanılırsa kullanılsın tüm ailenin veya grubun tedavi edilmesi gerekir. Bağırsak kurdu ve parazitiyle karşılaşıldığı takdirde; iç çamaşırları kaynatılarak yıkanmalı, mümkünse ütülenmeli ve tırnaklar kısa kesilmelidir.

Bağırsak kurtlarını evinizden uzak tutmak için; Anne sütüyle beslenme koruyucudur. Bu nedenle bebekler ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmelidir.

Ek besinlere geçildiği andan itibaren besinlerin hazırlanması, saklanması ve bebeğe sunulması aşamalarında temizlik kurallarına dikkat edilmelidir.

Mama hazırlarken kullanılan sular güvenilir ya da kaynatılmış olmalıdır.

Kaynağı belli olmayan sular ve kuyu suları hiçbir zaman kullanılmamalıdır.

Çiğ et ve ürünleri tüketilmemelidir.

Sebze ve meyveler çiğ tüketilecekse mutlaka iyi yıkanmalıdır.

Çocukların çıplak ayakla toprakta gezinmesi önlenmeli ve mutlaka ayakkabı giymeleri sağlanmalıdır.

Sokak kedi ve köpekleriyle temas en aza indirgenmelidir. 
Son Güncelleme: 18.01.2016 21:46
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